Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl erklärt: „Wichtig ist, dass das Geld bei den Pensionen nachher nicht irgendwie fehlt.“ (Frank Thomas Koch)

Noch ist der Bremer Haushalt 2020/21 nicht beschlossen, doch eines lässt sich über den Etat für die nächsten beiden Jahre jetzt schon sagen. Er ist insofern historisch, als er eine Trendwende bei einem der wichtigsten Kostenblöcke markiert: den Pensionslasten. Bei ihnen wird aktuell ein Höchststand in der Nachkriegsgeschichte erreicht, nach 2021 gehen die Ausgaben für die ausgeschiedenen Landes- und Kommunalbeamten dann allmählich zurück.

Die Versorgungsaufwendungen für die aktuell rund 12.400 Pensionäre (5800 im Land, 6600 in der Stadt) sind beträchtlich. 527 Millionen Euro überweist Bremen in diesem Jahr den Ruheständlern. Damit machen die Pensionen ziemlich genau ein Drittel der gesamten Personalausgaben aus. Anders gesagt: Auf zwei aktive Staatsdiener kommt ein Pensionär.

Die Situation in Bremen ist da kein Ausreißer nach oben, im Bund und den anderen Ländern stellt sich das Verhältnis ähnlich dar. „Ganz überwiegend müssen die Versorgungskosten aus dem allgemeinen Haushalt gedeckt werden“, weiß Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen.

Es gibt daneben noch eine kleine Schatulle, deren Inhalt die Bremer Pensionslasten ein wenig abpuffert. Gemeint ist die Anstalt für Versorgungsvorsorge (AVV), von der im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen des Senats in den vergangenen Wochen mehrfach die Rede war. Die AVV wurde 2005 als freiwilliger Pensionsfonds von Stadt und Land Bremen ins Leben gerufen.

Zinserträge sollen zur Minderung der Pensionslasten beitragen

Längst war damals erkennbar, dass sich die Vergrößerung des öffentlichen Dienstes in den Siebziger- und Achtzigerjahren einige Jahrzehnte später in höheren Pensionslasten niederschlagen würde. 35 bis 40 Millionen Euro hat Bremen seither jedes Jahr in diesen Pott einbezahlt. Inzwischen liegen rund 500 Millionen Euro bei der Anstalt für Versorgungsvorsorge. Sie erwirtschaftet daraus Zinserträge, die zur Minderung der Pensionslasten im eigentlichen Haushalt beitragen sollen.

Der Kapitalstock an sich sollte unangetastet bleiben, so die Idee. Doch an diesem Punkt hat jetzt die Politik eingegriffen. Wie berichtet, will der rot-grün-rote Senat zumindest in den nächsten beiden Jahren jeweils 35 Millionen Euro aus der AVV-Kasse entnehmen, um damit die Einstellung zusätzlichen Personals zu finanzieren. Begründet wird dieser Griff in den Pensionsfonds nicht zuletzt mit dem Argument, dass der Kapitalstock angesichts anhaltender Niedrigzinsen nur noch wenig Erträge bringe.

Aktuell beläuft sich die durchschnittliche Rendite der in Wertpapieren angelegten AVV-Gelder noch auf 2,6 Prozent, Tendenz weiter abnehmend. Der Gründungszweck der Anstalt lasse sich vor diesem Hintergrund immer weniger erfüllen, argumentieren Koalitionshaushälter. Schlecht verzinstes Geld zu bunkern, während man auf vielen Gebieten vor großen Zukunftsaufgaben steht – das passe schlecht zusammen.

So nachvollziehbar diese Position ist, so sehr wird mit den angekündigten Entnahmen aus dem AVV-Kapitalstock aber auch deutlich, wie eng die Spielräume bremischer Haushaltspolitik bleiben. Altbürgermeister Carsten Sieling (SPD) war noch dafür gefeiert worden, dass durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen ab 2020 jährlich 400 Millionen Euro zusätzlich nach Bremen fließen. Doch wie schnell solch ein Betrag zwischen den Fingern zerrinnt, zeigt sich jetzt.

100 Millionen für zusätzliche Personalkosten

Abzuziehen sind davon zunächst die letzte Etappe der Defizitreduzierung auf dem Weg zur Schuldenbremse (125 Millionen Euro) und 80 Millionen für die erste Altschulden-Tilgungsrate. 20 Millionen Euro gehen für die kostenlosen Kitas ab, 70 Millionen für die von Rot-Grün-Rot vereinbarten Schwerpunktprojekte (unter anderem im Bildungssektor und Klimaschutz) und 100 Millionen für zusätzliche Personalkosten – macht schlanke 395 Millionen.

Niemand kennt diese Zahlen besser als Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Ob der Griff in die AVV-Kasse in 2020/21 ein einmaliger Vorgang bleiben wird oder die Bremer Koalition auf mittlere Sicht dazu übergeht, den Kapitalstock nach und nach ganz abzuschmelzen, dazu kann und will er gegenwärtig keine Prognose abgeben. Wichtig ist ihm die Feststellung, „dass das Geld bei den Pensionen nachher nicht irgendwie fehlt“.

Womit er formal natürlich recht hat. Die finanziellen Ansprüche der Ruheständler bestehen an die Freie Hansestadt Bremen, nicht an irgendeinen von ihr gründeten Pensionsfonds. Doch klar ist auch: Wenn in Zukunft weniger Zinserträge aus der AVV zur Verfügung stehen, werden die ehemaligen Beamten wieder nahezu vollständig aus allgemeinen Haushaltsmitteln alimentiert werden müssen. Von der Idee eines Puffers, also einer Kofinanzierung der Pensionen aus Kapitalerträgen, scheint man sich allmählich zu verabschieden.

Noch aber ist dieser Abschied nicht vollzogen. In den nächsten Monaten wird die Finanzbehörde einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der dabei helfen soll, die Erträge des verbleibenden Kapitalstocks wieder zu steigern oder zumindest zu stabilisieren. Waren die Millionen der Anstalt für Versorgungsvorsorge bisher ausschließlich in festverzinslichen Staatspapieren angelegt, so soll es künftig möglich sein, Teile auch in Aktien nachhaltig wirtschaftender Unternehmen anzulegen.