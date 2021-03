Die umfangreichen Arbeiten an der Immanuel-Kapelle in Walle gehen voran. Demnächst werden die neuen Türen geliefert. (Roland Scheitz)

Bremens erster kirchlicher Mehrzweckbau, die Immanuel-Kapelle an der Elisabethstraße in Walle, steckt in tiefgreifenden Veränderungen. Am Ende der Arbeiten, für die die Bremische Evangelische Kirche (BEK) rund 450.000 Euro veranschlagt, soll das 1908 eingeweihte Gebäude energetisch saniert und barrierefrei sein, über modernen Brandschutz verfügen und ein neues Dach haben. Seit April 2020 wird gebaut, demnächst werden neue Portale geliefert – die laut Gemeinde „in Anlehnung an das historische Vorbild“ symbolisieren: „Die Immanuel-Kapelle heißt alle willkommen. Zur Eröffnung im Sommer, je nach Pandemielage, vielleicht mit einem Tanztee.“ Die entsprechenden Treppenaufgänge sind schon fertig.

Die Immanuel-Gemeinde wolle unter anderem die Kanzel durch ein „mobiles Ensemble mit Altar und Lesepult“ ersetzen, teilt die BEK mit. Auch eine LED-Beleuchtung und moderner Ersatz für die verschlissenen Sitzmöbel aus den 50er-Jahren gehören zum Umbauprogramm. Für die Gestaltung des Innenraumes hat die Gemeinde 84.000 Euro eingeplant.

Mit der Investition in das Gebäude hofft die evangelische Gemeinde, „noch attraktiver als gastfreundliches Begegnungszentrum für Jung und Alt und viele Aktive im Quartier“ zu werden. Der Mehrzweckbau in dem Arbeiterstadtteil galt bei seiner Einweihung am 18. Oktober 1908 als ausgesprochen innovativ: „Die Gestaltung sah keine Kirchenbänke vor, sondern Stühle, die man beiseite räumen konnte, um den Raum nicht nur für Gottesdienste, sondern für Veranstaltungen aller Art nutzen zu können“, teilt die BEK mit. Die Eröffnung sei seinerzeit nach dem Einweihungsgottesdienst mit einem „fröhlichen Tanztee“ gefeiert worden.

Nach Angaben von Valentin Schmitz, Architekt bei der Bremischen Evangelischen Kirche, hat die BEK in den vergangenen zehn Jahren rund zehn Millionen Euro in die Sanierung ihrer denkmalgeschützten Gebäude investiert. Dass es dabei nicht immer um große Summen geht, zeigt das Beispiel der Hemelinger Kirche. Deren 131 Jahre alten Eichenholz-Portale werden samt der schmiedeeisernen Beschläge gerade restauriert und sind beinahe fertig. Die Arbeiten haben mehrere Monate gedauert und schlagen mit rund 12.000 Euro zu Buche.