Die Polizei sucht zwei Männer, die in Blumenthal eine 90-jährige Frau bestohlen haben. (dpa)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonnabendabend in der Köhlhoster Straße in Blumenthal Bargeld, Schmuck und Uhren aus der Wohnung einer 90-Jährigen gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, klingelte ein junger Mann gegen19 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin. Er gab vor, beim Spielen mit seinen Kindern sei ein Ball auf ihr Grundstück gefallen und bat um Erlaubnis, den Ball zu holen. Dabei, so die Polizei, war der Mann überaus höflich und freundlich.

Als er mit der 90-Jährigen in deren Garten ging, um den vermeintlich dort liegenden Ball zu suchen, betrat ein zweiter Täter die Wohnung durch die unverschlossen gebliebene Wohnungstür.

Als die Suche nach dem Ball erfolglos blieb, verließ der erste Täter die Wohnung wieder. Am nächsten Tag bemerkte die Seniorin dann, dass Bargeld, Schmuck und Uhren fehlten und rief die Polizei.

Der Trickbetrüger, der mit der Frau im Garten war, wird als circa 1,65 Meter groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben, mit einem sehr gepflegten Erscheinungsbild und sportlicher Figur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421-362-3888 entgegen.

Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, erneut zu appellieren, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und gegebenenfalls Bekannte und Nachbarn um Unterstützung zu bitten. Bei verdächtigem Verhalten sollte jederzeit der Polizeinotruf unter 110 gewählt werden.