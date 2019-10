In zwei Fällen erbeuteten Trickbetrüger Schmuck und Bargeld. (DPA)

In zwei Fällen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld, in zwei weiteren Fällen blieben sie erfolglos. Im Bericht der Beamten heißt es, dass am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter an der Tür eines 81-Jährigen in der Hermann-Osterloh-Straße klingelte und sich als Gebrauchtwarenhändler ausgegeben habe. Um nach möglicher Ware zu schauen, sei der Senior mit ihm auf den Dachboden gegangen. Während der 81-Jährige wartete, brachte der vermeintliche Händler einen Teil der Sachen zurück in die Wohnung und entwendete dabei Goldschmuck.

Zwei weitere Fälle mit ähnlicher Vorgehensweise ereigneten sich nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag in der Hammarskjöldstraße in Arsten kurz hintereinander. Hier verließen die falschen Händler die Wohnungen ohne Beute. In der Bürgermeister-Deichmann-Straße in Utbremen nutzte ein Betrüger die Hilfsbereitschaft einer 65-Jährigen aus: Er klingelte an ihrer Tür mit einer Dose Katzenfutter in der Hand und bat um einen Dosenöffner. Während die Frau ihm in der Wohnung einen Dosenöffner gab, konnte ein zweiter Täter eine größere Menge Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwenden. Zeugen der Vorfälle können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 362 38 88 melden.