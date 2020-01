Eine junge Frau hat in der Bremer Neustadt mit der Betrugsmasche "falsche Polizistin" einer 84-Jährige mehrere Goldbarren abgenommen. (. ./Bundesbank/dpa)

Eine junge Frau hat in der Bremer Neustadt mit der Betrugsmasche „falsche Polizistin“ einer 84-Jährige mehrere Goldbarren abgenommen. Nach Angaben der Polizei meldete sich die Täterin am Donnerstag telefonisch bei der Seniorin und gab sich dabei als Kriminalbeamtin aus. Auf dem Telefondisplay der Angerufenen erschien dabei die Notrufnummer 110, sodass die Seniorin glaubte, tatsächlich mit der Polizei zu sprechen.

Die falsche Polizistin berichtete ihr, dass sie bei einer Festnahme eine Liste möglicher Opfer für einen Überfall gefunden habe, darunter auch der Name der 84-Jährigen. Um sie zu schützen, benötige die Polizei nun Auskunft über Geld und Wertsachen. Als die Seniorin von ihren Goldbarren erzählte, meldete sich die vermeintliche Kripobeamtin für Freitag an. Sie wolle das Gold für eine angebliche Spurensuche abholen. Tatsächlich erschien die Betrügerin am Freitag gegen 13.30 Uhr und die Bremerin übergab ihr die Goldbarren. Erst danach wurde die 84-Jährige misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Die Täterin soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Sie wird mit langen, blonden Haaren und als schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug sie ein goldenes Nasenpiercing, hatte eine blaue Handtasche dabei und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0421) 362 3888 entgegen.

Die Polizei Bremen rät in diesem Zusammenhang, derartige Anrufe sofort zu beenden. Die echte Polizei ruft niemals an, um nach Bankverbindungen oder Wertgegenständen im Haus zu fragen. Auch der Nummer auf dem Display sollte nicht vertraut werden, da diese manipuliert sein kann. Wer einen Anruf von angeblichen Polizisten erhält, sollte auflegen und sofort selbst die echte Polizei über den Zentralruf 3620 oder den Notruf 110 alarmieren.