Trickdiebe haben am Sonntag erneut zwei ältere Menschen in Bremen ausgeraubt. Das berichtet die Polizei. Sowohl in Bremen-Gröpelingen als auch in Bremen-Walle standen die Täter mit einem kleinen Mädchen vor der Tür und versuchten unter dem Vorwand, das dieses dringend auf die Toilette müsse, in die Wohnungen zu gelangen.

In einem Fall wandten sie dabei sogar körperliche Gewalt an, als ein 88-Jähriger den Trick durchschaute und das Trio an seiner Haustür im Steffenweg abwies. Der Bremer wollte gerade die Tür schließen, als er von einem Mann zurück in die Wohnung gegen eine Wand geschubst wurde. Dabei verletzte der Senior sich leicht. Anschließend ergriffen die Täter das Portmonee des 88-Jährigen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nur wenige Minuten später verschafften sich auch in der Weichselstraße zwei Männer in Begleitung eines Mädchens Zutritt zur Wohnung eines 73-jährigen Bremers. Dabei verwickelte einer der Männer den Senior in ein Gespräch, während der andere das Bad aufsuchte. Als das Trio kurz darauf wieder die Wohnung verließ, bemerkte der 73-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse.

Polizei Bremen sucht Zeugen

In beiden Fällen wird ein Täter als jünger, so etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke unterwegs gewesen sein. Der zweite Täter soll etwa 50 bis 55 Jahre alt sein, mit graumeliertem Haar und Stoppelbart. Er trug graue Oberbekleidung. Der Kriminaldauerdienst bittet unter der Rufnummer 36 23 888 um Hinweise. (var)