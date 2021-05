Erfolg für die Bremer Polizei in Hulsberg. (Friso Gentsch/dpa)

Die Rückkehr einer Trickdiebin hat der Bremer Polizei zu einer Festnahme verholfen. Eine 25-Jährige hatte sich zunächst in der Östlichen Vorstadt Zutritt zur Wohnung einer 94 Jahre alten Dame verschafft, indem sie nach Angaben der Polizei um Einlass gebeten hatte, um ihrem Kleinkind die Windel wechseln zu können. Nach einem Kurzaufenthalt im Badezimmer verschwanden dann jedoch nicht nur Mutter und Baby, sondern auch die Brieftasche und Haustürschlüssel der Seniorin.

Die Hulsbergerin informierte daraufhin ihre Nichte, die sich wiederum bei der Polizei meldete. Als die Beamten dann in der Wohnung eintrafen, um die Anzeige aufzunehmen, kehrte die 25-Jährige noch einmal zurück - und lief den Ermittlern so direkt in die Arme. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Diebin festgenommen, später stellte sich heraus, dass sie aus Nordrhein-Westfalen stammt. Das Kind hatte sie bei ihrer Rückkehr nicht mehr bei sich.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. "Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten", heißt es weiter. "Mehr Tipps gibt es telefonisch beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Nummer 0421/362-19003.