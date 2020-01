Zwei Trickdiebstähle hat es am Mittwoch in Findorff und in der Neustadt gegeben. (DPA)

Am Mittwochvormittag gelangten in der Bremer Neustadt Trickdiebinnen in die Wohnung eines 91-jährigen Mannes. Eine Frau habe an der Tür geklingt und vorgegeben, ein Paket abgeben zu wollen, teilt die Polizei mit. Anschließend habe die Unbekannte den Mann in ein Gespräch verwickelt, während eine zweite Person vermutlich mehrere Zimmer durchsuchte und Bargeld entwendete.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz darauf in der Meraner Straße in Findorff. Hier habe eine Frau an der Tür einer 91-Jährigen geklingelt, die Seniorin in ein Gespräch verwickelt und ihre Geldbörse entwendet. Der Polizei zufolge wurden die mutmaßlichen Täterinnen in beiden Fällen als 35 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß beschrieben. Man prüfe derzeit weitere Zusammenhänge, teilt die Polizei weiter mit. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.