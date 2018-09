Eine junge Frau hat einen Worphauser angerufen und sich als Nichte ausgegeben. (Björn Hake)

Es hört einfach nicht auf. Wieder einmal haben Unbekannte versucht, einen älteren Menschen mit einem sogenannten Enkeltrick hereinzulegen. Doch das Vorhaben scheiterte, die Zielperson wusste sich zu helfen. Es war am vergangenen Donnerstag, als in Worphausen das Telefon klingelte. Der 66-jährige Hausbewohner, dessen Name der Redaktion bekannt ist, nahm das Gespräch an. Eine junge Frau meldete sich.

„Sie begrüßte mich mit meinem Vornamen und sagte, dass sie meine Nichte sei“, erinnert sich der Angerufene. Ihren eigenen Namen habe sie nicht genannt, auch die Stimme der jungen Frau kam dem Worphauser nicht bekannt vor. Sie sei erkältet und könne daher nicht so klar sprechen, habe die Frau entgegnet.

Die beiden diskutierten ein bisschen herum, schildert der 66-Jährige die Situation, in deren Verlauf er offenbart habe, dass eine seiner Nichten Katja heiße. „Ja, ich bin Katja“, habe die Anruferin daraufhin behauptet und angeboten, kurzfristig in Worphausen vorbeizukommen. Der Angerufene ahnte zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er mit einer Kriminellen spricht und übers Ohr gehauen werden soll.

„Ich habe kurz überlegt, ob ich auf das Angebot eingehen und die Frau kommen lassen sollte“, erzählt der Worphauser. Sie hätte dann der Polizei direkt in die Arme laufen können. Doch er entschied sich anders. Er beendete das Gespräch und wandte sich dann erst an die Polizei. Genau richtig, heißt es von dort – es sei stets die richtige Entscheidung, ein solches Gespräch einfach abzubrechen.

Laut Polizei ist die Enkeltrick-Masche – in diesem Fall war es statt eines angeblichen Enkels eine Nichte – ist laut Polizei ein Massenphänomen und zielt darauf ab, an die Vermögenswerte von Senioren zu gelangen. „Senioren werden deshalb ausgesucht, weil bei ihnen eher Wertgegenstände zu Hause vermutet werden als bei jüngeren Menschen“, sagt Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden-Osterholz. „Außerdem hoffen die Täter darauf, dass Ältere gutgläubiger sind und am Telefon, aber auch an der Haustür, leichter auszutricksen sind.“

Täter sind vielfach organisierte Kriminelle

Cassens zufolge vergeht kein Tag, an dem in dieser Region keine Anzeigen aus dem Bereich der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, kurz: „Säm“, registriert werden. „Wir haben Wochenenden hinter uns, an denen in den Landkreisen Verden und Osterholz rund 30 Taten angezeigt werden.“ Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen, denn vielfach würde die Polizei gar nicht über die Taten informiert. Die Menschen legten im Falle eines Anrufes einfach auf und betrachteten den Fall dann als erledigt.

Der Mann aus Worphausen zeigte die Tat an, erfuhr bei der Polizei aber auch, dass es fast unmöglich ist, die Täter im Nachhinein noch zu erwischen. Dennoch habe er den Fall öffentlich machen wollen: „Ich würde mir Vorwürfe machen, wenn einem anderen Menschen jetzt etwas passieren würde.“ Zudem versicherte er sich auch noch bei seiner wahren Nichte – tatsächlich hatte sie mit dem Anruf nichts zu tun.

Laut Polizei findet zurzeit die „Falscher Polizist“-Masche noch häufiger Anwendung als der Enkeltrick. Dabei gibt sich ein Anrufer als Polizist aus und empfiehlt seinen Opfern, ihm ihre Wertgegenstände zu übergeben. Viele Menschen durchschauen diesen Trick, einige wenige aber fallen darauf herein, und dann lohnt es sich für die Täter: Anfang Juli verlor ein Mann aus dem Landkreis Osterholz auf diese Weise 50.000 Euro.

Bei den Tätern handelt es sich nach Einschätzung der Polizei vielfach um organisierte Kriminelle. Vor zehn Tagen gingen die Ermittlungsbehörden gegen Verdächtige und einen möglichen Drahtzieher der Masche „Falscher Polizist“ vor. Bei einer Razzia in Bremen und Niedersachsen wurden wie berichtet vier Männer festgenommen sowie große Mengen an Bargeld, Waffen und mehrere Luxusfahrzeuge sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ihre Opfer um Millionensummen betrogen haben.