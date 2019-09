Mit eingeschaltetem Aufsetzblaulicht haben Polizisten in der Nacht einen Wagen in der Contrescarpe gestoppt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein Polizist hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Richtung eines Autoreifens geschossen, um ein Trio an der Flucht zu hindern. Zuvor hatte er gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug in der Schillerstraße in Bremen-Mitte entdeckt und die drei Insassen kontrollieren wollen. Diese flüchteten jedoch.

In der Contrescarpe gelang es den Polizisten schließlich den Golf zu stoppen. Doch als sie auf das Fahrzeug zugingen, um das Trio zu überprüfen, ließ der Fahrer den Motor aufheulen und setzte zurück. Einer der Polizisten griff daraufhin zur Waffe und zielte auf die Reifen. Dem Trio gelang dennoch die Flucht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Ermittlungen, auch zum Schusswaffengebrauch, dauern an.

Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen und dem schwarzen VW Golf, Kennzeichen HB-OG 790. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/36 23 888 beim Kriminaldauerdienst zu melden. (var)