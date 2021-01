Beim Eintreffen der Polizei hatte der Ordnungsdienst den Angreifer bereits festgehalten. (Christina Kuhaupt)

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Bremer Bahnhofsplatz ist am Freitagabend einem 52-Jährigen mehrmals gegen den Kopf getreten worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 22.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof gerufen. Dort war es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 26-Jährigem, dem 52-Jährigem und einem dritten Mann gekommen. Im Verlauf des Streits griff der der dritte Mann sein Opfer an und schlug ihn zu Boden, wo laut Zeugenaussagen der 26-Jährige mehrmals gegen den Kopf des 52-Jährigen trat.

Die Zeugen und der Ordnungsdienst griffen in die Auseinandersetzung ein, versorgten das Opfer und hielten den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Mit Hilfe der Videoleitstelle wurde auch der der dritte Beteiligte in Nähe des Tatorts festgenommen. Gegen den 22-Jährigen fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Der 52-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.