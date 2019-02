Wie die Polizei am Montag mitteilte, trafen die beiden Männer gegen 16.20 Uhr auf der Bahnhofstraße aufeinander und gerieten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 37 Jahre alter Mann durch den 20 Jahre alten Angreifer durch mehrere Faustschläge gegen den Hinterkopf niedergeschlagen. Anschließend trat er dem am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf. Zeugen hatten die Tat beobachtet, eilten zur Hilfe und informierten über den Notruf die Polizei. Daraufhin flüchtete der 20-Jährige. Der 37-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Später erschien der 20-jährige Angreifer erneut am Tatort, die Einsatzkräfte wurden auf Grund der vorangegangenen sehr guten Beschreibungen der Zeugen sofort auf ihn aufmerksam und nahmen den Mann fest. (shm)