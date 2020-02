Vor einem Gasthaus im Hemelinger Ortsteil Arbergen ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. (Christian Kosak)

Im Bremer Stadtteil Hemelingen ist in der Nacht zu Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Nach Polizeiangaben gerieten gegen 0.50 Uhr zunächst mehrere Besucher einer Kohlfeier vor einem Gasthaus in einen Streit. Im weiteren Verlauf des Streits ging ein 35-jähriger Mann auf einen 29-jährigen Bremer zu, schubste diesen zu Boden und trat ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Die Beamten konnten den Angreifer noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen. Der 29-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (haf)