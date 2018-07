Ein Streit am frühen Sonntagmorgen eskalierte. (dpa)

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten gegen 4.15 Uhr am Morgen mehrere Besucher in einer Diskothek am Rembertiring in Streit. Im weiteren Verlauf kam zu einer Schlägerei, wobei der 23-Jährige zu Boden ging. Als er am Boden lag, trat der 21-jährige Angreifer mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers.

Der Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 23-Jährige musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte vorübergehend das Bewusstsein verloren. (shm)