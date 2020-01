Acht Personen schlug am Freitagabend einen 13-Jährigen in Bremen-Huchting zusammen. (Sebi Berens)

Eine Gruppe von acht Personen schlug am Freitagabend einen 13-Jährigen in Bremen-Huchting zusammen und trat dabei offenbar auch gegen seinen Kopf. Wie die Polizei mitteilte, musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach ersten Erkenntnissen war der 13-Jährige in einem Einkaufszentrum am „Alten Dorfweg“ unterwegs, als er auf einen flüchtig Bekannten traf. Durch diesen fühlte er sich bedroht und verließ das Einkaufszentrum in Richtung des Parks Links der Weser. Wenig später bemerkte der Jugendliche, dass er von einer achtköpfigen Gruppe verfolgt wird. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe griff ihn offenbar unvermittelt an, sodass der 13-Jährige zu Boden ging. Dort wurde er nach seinen Angaben von mehreren Personen getreten, auch gegen den Kopf. Der Jugendliche wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die diesen Angriff oder Ungewöhnliches am Hohenhorster Weg oder der näheren Umgebung beobachtet, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.