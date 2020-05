Zwei Männer wurden in der Bremer Altstadt von einer Gruppe überfallen. (Christian Kosak)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei 27- und 34-Jährige in der Bremer Altstadt angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden von fünf mutmaßlichen Tätern zwischen 19 und 36 Jahren durch Tritte gegen den Kopf so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen warteten die zwei Männer an der Haltestelle Domsheide, als die Gruppe von mutmaßlich fünf Männern auf sie zukam. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sollen diese laut Zeugenaussagen mehrfach auf die 27 und 34 Jahre alten Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Beide sollen dabei auch Tritte gegen den Kopf erhalten haben, so die Polizei. Anschließend flüchtete die Gruppe in eine Straßenbahn. Polizisten konnten die Bahn stoppen und die fünf Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen einen der Tatverdächtigen, den 20-Jährigen, lag ein offener Haftbefehl vor.

Laut Zeugen sollen mehrere Männer auf Fahrrädern das Geschehen beobachtet und eingegriffen haben. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.