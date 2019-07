Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). (Monika Skolimowska/dpa)

Am Parkhaus in der Straße Am Wandrahm in der Bremer Innenstadt sind gegen 22.50 Uhr mehrere Personen in Streit geraten. Das teilte die Polizei mit. Die zwei Gruppen trennten sich zunächst. Laut der Mitteilung folgte der spätere Täter der einen Gruppe auf die Straße. Dort pöbelte der Unbekannte einen 22-Jährigen an.

Unvermittelt schlug er ihm mehrfach ins Gesicht, bis dieser zu Boden fiel. Dort trat der Angreifer wiederholt gegen den Kopf des 22-Jährigen. Er hörte erst auf, als die anderen Personen aus der Gruppe ihn wegdrängten. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Polizei sucht Zeugen

Der Angreifer ist circa 20 bis 25 Jahre alt und hat dunkles, kurzes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Jacke, blauen Nike-Schuhen und einer schwarzen Basecap. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362 3888 zu melden. (par)