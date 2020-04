Weil er verhaftet werden sollte, ist ein 21-jähriger Bremer ausgerastet. Er bespuckte die Polizisten und trat nach ihnen. Dabei ließ er sich von seiner Freundin filmen. (Carsten Rehder)

Bei seiner Verhaftung hat ein 21-jähriger Mann aus Bremen-Huchting am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr massiven Widerstand geleistet. Wie die Polizei mitteilte, filmte seine 19-jährige Freundin, wie er die Beamten während der Festnahme beleidigte, bespuckte und nach ihnen trat.

Da gegen den Mann ein Haftbefehl vorgelegen habe, wollten ihn die Beamten in seiner Wohnung an der Robinsbalje festnehmen. Der 21-Jährige habe aggressiv reagiert und sich gegen die Handschellen gewehrt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden Betäubungsmittel, mehrere Smartphones und ein gefälschter Ausweis sichergestellt. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen. Er bekam darüber hinaus Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weil die 19-Jährige sich weigerte, ihr Handy freiwillig an die Beamten zu übergeben, wurde es beschlagnahmt. Auch sie erhielt eine Anzeige, die Filmaufnahmen stellten laut Polizei eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes dar.