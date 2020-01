Die Ratte dürfte nicht unbedingt das Lieblingstier vieler Menschen in Deutschland sein. Was also kann vor diesem Hintergrund das Jahr der Metall-Ratte bringen, das nach dem traditionellen Mondkalender in der Nacht zum 25. Januar begonnen hat?

Die Botanika Bremen, die an diesem Sonntag das chinesische Neujahrsfest feiert, löst es auf: Das Tier werde unter anderem mit Reichtum in Verbindung gebracht, teilt die Botanika mit. Auch wird dem Nagetier nachgesagt, für Einfallsreichtum und Intelligenz zu stehen. Die Ratte verspricht entgegen aller Befürchtungen also einiges Gutes. Das Neujahrsfest gilt als wichtigste traditionelle chinesische Feierlichkeit, Chinesen in aller Welt feiern es. In diesem Jahr fielen die Feiern in China selbst jedoch mancherorts kleiner aus als sonst – das neue Coronavirus, an dem bereits Menschen gestorben sind, trübt die Stimmung.

Liebhaber fernöstlicher Astrologie, Pflanzen und Kultur in Bremen können das Neujahrsfest an diesem Sonntag in der Botanika feiern. Wie in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter ein großes Programm auf die Beine gestellt. Nach einem Vortrag über chinesische Astrologie (11 Uhr) wird es eine Stunde später laut: Eine japanische Trommelgruppe unter der Leitung von Masakazu Nishimine wird Musik machen. Ihre Vorführung wiederholen sie um kurz nach 14 Uhr noch einmal.

Wer es lieber ruhig mag, für den kündigen die Veranstalter für 14.30 Uhr eine traditionelle Teezeremonie sowie um 15.45 Uhr eine Einführung in die Meditations- und Konzentrationskunst Qigong an. Zum chinesischen Neujahrsfest ist es üblich, Lichter anzuzünden. Daher werden die Landschaften in der Botanika in Licht getaucht, Besucher können außerdem ihre Wünsche für das neue Jahr aufschreiben und an einem der Bäume aufhängen.

In den Gewächshäusern gibt es Pflanzen insbesondere aus Asien zu bestaunen. In einer Ausstellung erfahren Besucher Wissenswertes über die Natur. Zudem sind Tiere wie Kois und Schmetterlinge zu betrachten.

Die Botanika, Deliusweg 40, ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Programm beginnt um 11 Uhr. Eintritt: Erwachsene 10,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, Kinder ab vier Jahre fünf Euro, Kinder bis drei Jahre frei.