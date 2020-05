Moritz Puschmann, Geschäftsführer von Aromatico Bremen. (Michael Schunck)

Durchbrochene Lieferketten weltweit und deutlich weniger Nachfrage als vor der Corona-Pandemie – der Bremer Kaffee-Händler Moritz Puschmann bekommt all das nicht zu spüren. Im Gegenteil: Der Onlinehandel von Aromatico läuft so gut wie nie zuvor. „Die Menge der Kaffeepakete, die wir jeden Tag verschicken, hat sich mehr als verdoppelt“, sagt der Geschäftsführer.

Damit ist Aromatico kein Einzelfall. Wie der Deutsche Kaffeeverband in Umfragen ermittelte, nahm der Online-Absatz von Kaffee zu Beginn der Corona-Zeit deutlich zu. Ein Absatzplus hätten aber auch jene Röstereien verbucht, deren Produkte in Supermärkten zum Verkauf stehen.

Wegen geschlossener Cafés und Restaurants hätten Kaffeehändler im März und April mehr Produkte direkt an einzelne Kunden verkauft. Und die würden zu Hause sogar mehr Kaffee als draußen trinken, teilt der Kaffeeverband mit. Der Effekt: „Der Kaffeekonsum ist von März bis Mitte April nicht gesunken, sondern sogar leicht gestiegen.“

Auch die meisten Aromatico-Kunden kaufen laut Puschmann den Kaffee für zu Hause. Im Zuge der Pandemie seien es deutlich mehr geworden. Sie bestellen insbesondere ganze Bohnen. Um den gewachsenen Kundenstamm beliefern zu können, habe Aromatico sogar sein Lager in der Bremer Überseestadt um die Hälfte erweitert und Personal aufgestockt.

Online-Kaffeeschule

Leer war das Lager Puschmann zufolge bisher noch nicht. Auch mit durchbrochenen Lieferketten hat Aromatico offenbar nicht zu kämpfen – im Gegensatz etwa zur Automobil- und Textilindustrie. Selbst wenn keine Schiffe mehr aus den Kaffeeanbauregionen in Südamerika oder Afrika kämen: „Die Röstereien in Deutschland haben große Vorräte an grünem Kaffee“, sagt der Geschäftsführer. Auch der Branchenverband gibt an: „Viele Röster sind bereits bis in das Jahr 2021 eingedeckt.“

Doch nicht jeder Kaffee zu Hause schmeckt so gut wie im Café. Das weiß auch Puschman. Deshalb will er es mit der „Digital Coffee School“, einer neuen Online-Kaffeeschule, den Kunden ermöglichen, ihre Kaffee-Fertigkeiten zu verbessern. Ab dem 25. Mai bietet sein Unternehmen dafür dreiteilige Online-Kurse an, in denen ein Kaffee-Barista alles rund um die Bohne sowie das Milchschäumen und die Zubereitung der kalten Kaffeespezialität „Cold Brew“ erklärt. Eine Marktlücke, meint der Geschäftsführer und zeigt sich zuversichtlich: Weil Aromatico viele Kunden in den letzten Monaten mit seinem Service und schnellen Lieferungen überzeugt habe, rechne er nicht mit einem Umsatzrückgang nach der Krise.