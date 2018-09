Am vorletzten Tag der diesjährigen Kajenmarkt-Saison bummeln einige Bremer an Imbissbuden und Verkaufsständen an der Schlachte entlang. (Frank Thomas Koch)

Mit einer langen Grillgabel spießt Karin Henken nacheinander vier Poffertjes auf und nimmt eine weiße Pappschale zur Hand. Sie streift die niederländischen Gebäckstücke, die Mini-Pfannkuchen ähneln, an der Kante der Schale ab und lässt sie zu den anderen vier in die Buttersoße plumpsen. „Heute ist es voll, aber der Kajenmarkt ist nicht mehr das, was er mal war“, sagt Henken, die aus Stuhr kommt und seit drei Jahren einen Stand beim Markt an der Schlachte hat. Junge Leute kämen kaum noch, es fehle den Ständen an Vielfalt.

„Die Mischung macht's“, sagt sie und reicht ihrem Kunden seine Schale, während ein Paar die nächste Bestellung aufgibt. Der Kajenmarkt war am Sonnabend nicht der einzige Anlass, weshalb viele Bremer bei Sonnenschein die Innenstadt aufsuchten. Auch die Lange Shoppingnacht, die Vorstellung der neuen Ordnungsdienstmitarbeiter und ein Modell der Raumkapsel Orion auf dem Marktplatz lockten sie ins Zentrum.

Seit inzwischen 32 Jahren lädt der Kajenmarkt zum Bummel an der Schlachte ein. Traditionell beginnt die Saison Anfang Mai und endet am letzten Septemberwochenende (siehe Infokasten). Dazwischen bieten jeden Sonnabend von 11 bis 18 Uhr Verkaufsstände sowie Getränke- und Essensbuden ihre Waren an, dazu gibt es Livemusik. Veranstalter ist der Großmarkt Bremen.

Karin Kühl-Jatho und ihr Mann waren schon beim ersten Kajenmarkt im Jahr 1986 dabei. Die beiden Bremer sind seitdem fast jeden Sonnabend da und trinken ein Bier, essen ein Fischbrötchen oder naschen Poffertjes. Ihrer Ansicht nach hat sich der Markt in den letzten Jahren zum Negativen verändert. „Die ganzen Klamottenhändler gehören nicht hierher“, sagt Kühl-Jatho.

Auch die Livemusik sei nicht immer passend, sie mag Rockmusik zwar, doch nahe der Weser sollten mehr Shantychöre auftreten. „Früher waren unheimlich viele Leute da“, sagt sie. Das habe spürbar abgenommen. Ein paar Meter weiter hüpft Oliver Walenziak aus seinem Campingstuhl.

Ein Kunde nimmt eines der aus Metall gefertigten Geduldspiele, die auf einer auf einem Klapptisch ausgebreiteten roten Decke liegen, und versucht mit Ruckbewegungen, die miteinander verbundenen Ringe zu entknoten. Er schafft es nicht, doch sein Interesse ist geweckt: Er kauft das Knobelspiel.

Gruppenfoto mit Ulrich Mäurer

„Der Markt stirbt“, sagt Walenziak, der seit acht Jahren mehr als jeden zweiten Sonnabend seinen Stand „Tütort-Spiele“ beim Kajenmarkt aufbaut. Der Bremer lebt vielmehr vom Weihnachtsmarkt, den Kajenmarkt nutzt er eher als Werbefläche. Seiner Meinung nach fehlt die Konkurrenz, man könne viel mehr aus den Möglichkeiten machen.

Schließlich tönen Gitarrenklänge herüber, das „Trio Tropical“ spielt den ersten seiner Latino-Songs. Einige Besucher setzen sich auf die Bierbänke vor der Bühne und nippen an ihrem gezapften Bier oder trinken aus ihrem Proseccoglas. Manche stehen auf und schlendern in die Innenstadt, wo die Geschäfte an diesem Tag länger als gewöhnlich offen haben. Bei der Langen Shoppingnacht schließen Thalia, Karstadt und Co. nämlich erst um 22 Uhr.

Am späten Nachmittag bauen drei Mitarbeiter des neu geschaffenen Ordnungsdienstes zwischen Rathaus und Dom einen Sonnenschirm auf und verteilen Visitenkarten und Broschüren auf einen kleinen Rolltisch. Später kommen die weiteren Angestellten hinzu und stellen sich mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zum Gruppenfoto auf.

Danach sprechen sie mit Bürgern, die sich vor allem für die am Infostand ausliegenden gelben Karten interessieren. Auf deren Vorderseiten steht etwa „Der andere Anpfiff!“ oder auch „Dat geiht to wied!“, während die Rückseite einen Strafenkatalog und das jeweils fällige Bußgeld listet. Das Wegwerfen einer Zigarettenkippe etwa kostet 20 Euro.

„Mit den gelben Karten wollen wir uns Gehör verschaffen, aber auch ein wenig Spielraum lassen“, erklärt Ibrahim Sancar, der einer der 18 Mitarbeiter des neuen Ordnungsdienstes ist. Der 40-Jährige freut sich, dass seine Arbeit nach dreimonatiger Vorbereitungszeit bald beginnt. „Heute stellen wir uns noch vor, und am Montag geht es los“, sagt Sancar.

Wieder andere Passanten interessieren sich für das weiße Zirkuszelt, das auf dem Marktplatz aufgebaut ist. Einige gehen um die auf Bodenplatten gesetzten Glasscheiben herum und versuchen ins Innere zu schauen. Denn dort lagert ein Modell der US-amerikanischen Raumkapsel Orion. Im Maßstab 1:3 liegt das Modul, das wie ein kleiner Windmühlenkopf aussieht, im hinteren Teil des Zeltes.

Von der NASA konzipiert

Einige Beobachter umrunden es mit langsamen Schritten, auf einem Bildschirm links der Kapsel läuft ein animierter Film, in dem der mögliche Ablauf der Mondmission gezeigt wird. Mitarbeiter von Airbus Defence and Space (ADS), das die Kapsel mit anfertigt, beantworten Fragen. Einer von ihnen ist Raumfahrtentwickler Henning Schönbeck. Er erklärt, dass der vordere Teil ebenso wie der Ring dahinter von der NASA konzipiert wird.

Der hintere Teil, das Servicemodul, wird in Bremen produziert. Es versorgt die Kapsel unter anderem mit Antrieb und Strom. Dabei handelt es sich um das erste von mehreren Modulen, die bei Airbus in Auftrag gegeben wurden. Schönbeck berichtet den Leuten gerne von dem Projekt, an dem er arbeitet, wie er sagt: „Wer mit so etwas zu tun hat, der hat auch Bock, ein wenig darüber zu erzählen.“

Zur Sache

Kajenmarkt

Das Saisonfinale des Kajenmarktes wird am Sonntag, 30. September, ab 11 Uhr an der Schlachte eingeläutet. Für die musikalische Begleitung sorgen der Shantychor „Beckedorfer Schifferknoten“ und die Rockband „Larry & the Handjive“. Um etwa 18 Uhr endet der diesjährige Kajenmarkt.