Wirtschaftliche Krisen kommen auf dem Mietwohnungsmarkt in Deutschland gewöhnlich erst mit viel Verzögerung an.

Aus zahlreichen Gründen ist der Mietwohnungsmarkt in Deutschland viel träger als etwa in den USA. Es gibt Kündigungsfristen, langfristige Verpflichtungen, und nicht zuletzt profitieren Vermieter wie Mieter von stabilen Verhältnissen. Wirtschaftliche Krisen kommen hier gewöhnlich erst mit viel Verzögerung an.

So ist es auch im jetzigen Einbruch wegen der Corona-Pandemie. Doch die Ruhe ist trügerisch: In zahlreichen Branchen kündigt sich auf lange Sicht der Verlust von Arbeitsplätzen an. Die Pandemie trifft auf eine Industrie im Umbruch, in der das eine oder andere Geschäftsmodell schon vor Corona nicht mehr so gut lief wie in den Jahrzehnten zuvor. Ob und wie Handel, Gastronomie und Tourismus auf Dauer mit Corona funktionieren, muss sich noch zeigen.

Das sind Entwicklungen, die ganz sicher auf den Wohnungsmarkt durchschlagen. Weil der akute Einbruch in Deutschland aber bislang staatlich abgefedert wurde, ist Zeit gewonnen worden, sich auf die Veränderungen einzustellen. Die sollten die Beteiligten nutzen. In den USA ist die Arbeitslosigkeit wegen Corona geradezu explodiert. Die Zahl der Räumungsklagen ist dort schon angeschwollen.