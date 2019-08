US-Präsident fürchtet eine Rezession, die ihm seinen Wahlkampf verhageln könnte. (Patrick Semansky/DPA)

Mehr als 50 Jahre hat dieser Vorbote verlässlich drohendes Unheil für die Konjunktur angekündigt. Die Rede ist von einer umgekehrten Zinskurve, bei der langfristige Staatsanleihen geringere Erträge bringen als kurzfristige. Analysten und Anleger sehen die Sterne so über der Kurve aufgereiht, das alles auf eine nahende Rezession hindeutet.

Diese Sorge führte in der vergangenen Woche zum tiefsten Absturz der Finanzmärkte im laufenden Jahr. Der Dow-Jones-Index sackte um 800 Punkte ab, während die 30-jährigen US-Anleihen auf ein Rekordtief abfielen. Seitdem haben sich die Kurse etwas, aber nicht wesentlich erholt.

Handelspolitik schürt Rezessionsängste

Unabhängige Analysten machen Trumps Zündeln in der Handelspolitik für die globalen Rezessionsängste verantwortlich. Deren Auswirkungen zeigten sich in den jüngsten Wirtschaftsdaten aus China und Deutschland. Dort schlagen Unsicherheiten sehr viel schneller durch, weil die zweit- und viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sehr viel stärker vom Außenhandel abhängig sind als die USA.

Dass in Deutschland die Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft ist und China das langsamste Wachstum seit 17 Jahren aufweist, sind Indikatoren für kommendes Unheil. Letztlich wird das dann auch zu einer geringeren Nachfrage nach US-Produkten führen und den schwachen Export weiter reduzieren.

Verstärkt werden die Sorgen vor einem Einbruch der Weltwirtschaft durch politische Spannungen, die im Windschatten des Rückzugs der USA als Ordnungsmacht und Stabilitätsanker unter Trumps „Amerika-zuerst“-Nationalismus gewachsen sind. Allen voran in Hongkong, wo der US-Präsident wochenlang zu den Massenprotesten schwieg und stattdessen sein gutes Verhältnis zu Chinas Präsident Xi betonte. Dass er jetzt seine Erwartung einer „schnellen und humanen“ Lösung der Proteste äußerte und ein persönliches Treffen mit Xi vorschlug, zeigt wie wenig Trump den Ernst der Lage begreift.

Andere Krisen brauen sich zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir, Japan und Südkorea über den Umgang mit der Vergangenheit sowie der EU und Großbritannien über ihr künftiges Verhältnis zusammen. Für erhebliche Verunsicherung sorgt auch die Lage in der Straße von Hormus, die sich aus der Konfrontation zwischen den USA und Iran speist.

Die Zurückhaltung der USA bringt größere Konflikte

Experten wie der ehemalige Politische Direktor im US-Außenministerium unter George W. Bush, Richard Haas, halten Trump vor, mit seiner „Amerika zuerst“-Politik Teil des Problems zu sein. Jemand müsse den Präsidenten daran erinnern, dass aktive Diplomatie „ein Werkzeug der Nationalen Sicherheit“ sei. Ein Rückzug der USA bringe „größere Konflikte, weniger Freiheit und Wohlstand und wachsende Forderungen an die Streitkräfte“. Während solche Argumente bei Trump in der Regel nicht verfangen, treibt ihn laut Aussagen von Personen in seinem Umfeld die Sorge vor den Konsequenzen einer Rezession im Wahljahr um. Sollte die umgekehrte Zinskurve auch diesmal wieder der Vorbote sein, trübte das seine Aussichten auf eine zweite Amtszeit.

Erstmals dämmerte ihm bei der Verschiebung der Strafzölle, dass Handelskriege wohl doch nicht so „gut und einfach zu gewinnen“ sind, wie er einmal sagte. Anders lässt sich seine Sorge über das Weihnachtsgeschäft nicht erklären, die er als Grund für den Aufschub angab. Damit erkennt er indirekt an, dass nicht nur China, sondern auch seine Wähler die Zeche seiner protektionistischen Politik zahlen müssen.

Vorsorglich hat sich der Präsident schon mal einen Sündenbock ausgesucht. Über Monate schon mobbt er den Vorsitzenden der nominell unabhängigen Notenbank Fed, Jerome Powell, dem er höchstpersönlich zu dem Amt verholfen hatte. Dieser stelle ein größeres Problem dar als jede potenzielle Vergeltungsmaßnahme aus China. Trump versucht Powell zu drängen, die Leitzinsen zu senken und den Dollar damit billiger zu machen. Anfang August gab der Fed-Chef erstmals nach und nahm die Zinsen um einen Viertelpunkt zurück. Nicht wenige sahen darin eine Zäsur, die den Anfang vom Ende der Unabhängigkeit der Notenbank bedeuten könnte.

Der Präsident riskierte mit einer absichtlichen Schwächung des Dollar nicht nur einen verhängnisvollen Währungskrieg, sondern verspielte auch das Vertrauen in die Leitwährung. Diesmal könnte sich Trump verkalkuliert haben. Darauf deutet die umgekehrte Zinskurve hin. Mit einem Tweet wird sich dieser Geist nicht so einfach wieder in die Flasche verbannen lassen.