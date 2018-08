Mit ein paar Minuten Verspätung kam Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Donnerstagvormittag am Bremer Rathaus an. Bei seinem Antrittsbesuch bei Bürgermeister Carsten Sieling trug sich der gebürtige Bremer Tschentscher ins Goldene Buch mit den Worten "Herzlichen Dank für die Einladung in meine hanseatische Geburtsstadt" ein. Zuvor hatte er Osterholz einen Besuch abgestattet, wo er aufgewachsen ist. Die beiden Landeschefs sprachen über politische Themen und die lange gemeinsame Tradition als Hafen-, Handels- und Hansestadt. Aber wenn ein Hamburger mit Bremer Wurzeln nach Bremen kommt, geht es natürlich auch um Fußball. "Sankt Pauli und der Hamburger SV werden aufsteigen, damit es wieder echte Nordderby gibt", sagte Tschentscher.