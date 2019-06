Björn Tschöpe verzichtet auf eine erneute Bewerbung für den Vorsitz der SPD-Bürgerschaftsfraktion. (Mohssen Assanimoghaddam)

Bei den Bremer Sozialdemokraten kommt das Personalkarussell in Schwung: Der bisherige Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Björn Tschöpe, verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Auf der konstituierenden Sitzung der neuen Fraktion am kommenden Montag wird es damit nicht zu einer Kampfabstimmung zwischen Tschöpe und Andreas Bovenschulte kommen, der seine Bewerbung für die Fraktionsspitze angekündigt hatte. Tschöpe stand knapp zehn Jahre lang an der Spitze der SPD-Parlamentsriege. Der 51-jährige Rechtsanwalt gehört seiner Partei seit 1983 an, seit 2003 ist er Parlamentarier.

Nach Informationen des WESER-KURIER beabsichtigt Björn Tschöpe nicht, für einen der Vizeposten in der künftigen Fraktionsführung zu kandidieren. Er wird der Fraktion künftig als einfacher Abgeordneter angehören.