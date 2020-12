Die Zeit der papierenen Gerichtsakten sind eigentlich vorbei, doch die Bremer Umweltbehörde hat Schwierigkeiten, ihren Schriftverkehr mit dem Verwaltungsgericht zu digitalisieren. (Christian Butt)

TV total

In Corona-Zeiten ist auch die Senatssitzung nicht mehr das, was sie mal war. Statt am Dienstagvormittag ins Rathaus zu kommen, schalten sich die Senatoren und Staatsräte unter dem Vorsitz des Bürgermeisters digital zusammen. Andreas Bovenschulte (SPD) hat dann einen Laptop vor sich, außerdem befindet sich in seinem Dienstzimmer ein großer Bildschirm, auf dem die Gesichter seiner Regierungskollegen erscheinen. In dieser Woche unterlief dem Bürgermeister beim Bedienen der Technik ein kleines Missgeschick. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) hielt gerade ihren Routine-Vortrag zur Corona-Lage, als Bovenschulte auf der Fernbedienung des Bildschirms einen falschen Knopf berührte. Prompt waren die Senatskollegen runter vom Monitor. Der Bürgermeister hatte sich versehentlich in eine TV-Arztserie gezappt, die im Mittagsprogramm lief. Immerhin ging es da auch um Gesundheit.

Eile mit Weile

Das grün-geführte Umweltressort von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) ist offenbar nicht gerade die digitale Speerspitze der Landesregierung. Das geht ziemlich unverblümt aus einer Vorlage der Justizbehörde für die Senatssitzung am kommenden Dienstag hervor. Geplant ist eine Verordnung, mit der unter anderem staatliche Stellen verpflichtet werden sollen, ihre Schriftsätze ab Januar 2021 nur noch in digitaler Form bei den Bremer Fachgerichten einzureichen. Das Motto: Schluss mit den dicken Leitz-Ordnern, die über die Gerichtsflure gekarrt werden, es lebe die elektronische Akte. Eigentlich hätte das Justizressort die Verordnung gern auch auf die Verwaltungsgerichte ausgedehnt. Alle anderen senatorischen Behörden waren damit einverstanden, nur das Umweltressort nicht. Dort brauche man noch Zeit für „entsprechende organisatorische Umstellungen“, heißt es in der Vorlage.

Wagen un winnen

Jeder hat den Marschallstab im Tornister, und die Marktwirtschaft belohnt den Wagemutigen – so lautet, ein wenig zugespitzt, das wirtschaftspolitische Credo der FDP. Ihrem Landesvorsitzenden Thore Schäck muss man zugutehalten, dass er danach lebt. Mit 35 Jahren hat der studierte Betriebswirt jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seine Firma bietet digitale Dienstleistungen für die ältere Generation an, also für Leute, die nicht schon mit dem iPad in der Hand auf die Welt gekommen sind. Schäck offeriert ein Rundum-Sorglos-Paket aus komplett eingerichtetem Tablet-PC und persönlicher Betreuung bei der Nutzung. Ewig wird dieses Geschäftsmodell natürlich nicht tragen. Spätestens wenn die Generation der Digital Natives an die Pforten der Altersheime klopft, wird sich Schäck etwas Neues einfallen lassen müssen. Aber dieser Zeitpunkt fällt ja womöglich mit dem eigenen Ruhestand zusammen. Dann hätte der pfiffige Jungunternehmer alles richtig gemacht.