Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)

An die Tür eines türkischen Supermarkts in Bremen-Hemelingen haben bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Hakenkreuz gemalt. Die Angestellten in der Sebaldsbrücker Heerstraße stellten die Verunstaltung erst am nächsten Morgen fest. Sie nahm eine Fläche von etwa einem halben Quadratmeter ein, berichtet die Polizei.

Die Staatsschutzabteilung der Bremer Polizei ermittelt jetzt. Gleichzeitig wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421/3623 888 richten. (ann)