Tumult im Flur des Landgerichts, unmittelbar vor dem Eingang zu Saal 218: Mehrere Personen am Boden, laute Schreie, gezückte Handschellen, schließlich gelingt es einem guten Dutzend Wachleuten, die Lage zu beruhigen. Kurz zuvor war im Gerichtssaal das Urteil gegen ein 57 und 48 Jahre altes Pärchen aus Bremerhaven verkündet worden: lebenslänglich für gemeinschaftlichen Mord.

Im Saal saß als Nebenkläger auch ein Sohn des Opfers. Ruhig und ohne jede Gemütsregung verfolgte er die Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters. Als dieser die Sitzung schloss, verließ der Mann als erstes den Saal, wartete aber augenscheinlich direkt vor der Tür auf die Verurteilten, die wenig später in Handschellen herausgeführt wurden. Dort griff er laut Gerichtssprecher die Frau an, riss ihr an den Haaren, schlug und trat auf sie ein. Die Frau ging schreiend zu Boden, erst dann gelang es dem völlig überraschten Wachpersonal, den Mann abzudrängen und zu Boden zu bringen. Ihm wurden Handschellen angelegt, dann wurde er in einen hinteren Bereich des Gerichtsflures gebracht, um ihn von den beiden Verurteilten zu trennen. Die ihrerseits wurden vom Wachpersonal abgeführt, damit beruhigte sich die Szene.

Die Staatsanwaltschaft wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den aufgebrachten Sohn des Mordopfers einleiten.