Mehr als 50 Schaulustige haben sich am Sonntag um Einsatzkräfte der Polizei versammelt und ihre Maßnahmen behindert, nachdem die Beamten einen Mann festgenommen hatten. Dieser hatte zuvor mit einer Stange die Scheiben eines Imbisses sowie eines Kioskes in der Gröpelinger Heerstraße in Bremen eingeschlagen. Auf seiner Flucht konnte der 39-jährige Mann am Abend in der Ritterhuder Straße durch einen Polizisten gestellt und fixiert werden.

Doch dann sei ein Trio angelaufen gekommen und habe den Festgenommenen geschlagen und auf ihn eingetreten, teilt die Polizei Bremen mit. Der Polizist habe daraufhin versucht, die Angreifer wegzustoßen - ein 41-Jähriger Aggressor sei infolgedessen von einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestellt worden.

Währenddessen versammelten sich über 50 Personen vor Ort und es kam zu Tumulten. Die teilweise aggressiven Gaffer behinderten die polizeilichen Maßnahmen und beschimpften die Einsatzkräfte. Weitere Polizisten konnten die Lage schließlich beruhigen.

Die beiden Männer wurden mit zur Wache genommen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte laufen. Die beiden weiteren Angreifer konnten flüchten, die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 36 23 88 entgegen.