Vorerst ruht die Arbeit am Mühlenfeld-Tunnel. Nun peilen die Planer eine Eröffnung für Ende April oder Anfang Mai an. (Petra Stubbe)

Schuld an der Verzögerung ist laut Stephan Mazanec eine Leitung, die noch einmal neu verlegt werden musste. Eine Angelegenheit, die nicht in den Verantwortungsbereich des ASV falle, betont der Referatsleiter.

Aktuell ruht der Bau an der Mühlenfeldstraße witterungsbedingt. Wenn die Temperaturen wieder einigermaßen stabil über Null sind, sollen die Nebenanlagen der Unterführung in Angriff genommen werden. „Als nächstes wird der Park-and-Ride-Parkplatz angelegt“, sagt Mazanec. Das bedeute, zunächst den Untergrund vorzubereiten, um ihn anschließend zu pflastern. Im Anschluss daran werde asphaltiert, sagt er. Sowohl der Tunneltrog als auch die Fahrbahn auf dem Parkplatz. Für den Asphalt seien die Temperaturen zurzeit noch entschieden zu niedrig. „Asphalt lässt sich am besten im Sommer verarbeiten“, sagt Mazanec. Dann könne er in Ruhe auskühlen. Bei Frost beschleunige sich dieser Vorgang so stark, dass der Asphalt mit einer Walze nachverdichtet werden müsste. Die Gefahr, dass er dann reiße, sei erheblich, erklärt der ASV-Mitarbeiter.

Nennenswerte Zitterpartien bis zur Eröffnung des letzten der drei Oberneulander Bahntunnel gibt es laut Mazanec nicht mehr. Die Sperrpausen, die Jahre im Voraus bei der Bahn beantragt werden mussten, um direkt an den Gleisen arbeiten zu können, seien alle glatt über die Bühne gegangen, erzählt er. Freilich könnte es noch Unannehmlichkeiten geben, aber sehr wahrscheinlich sei das nicht. „Wenn wir über einen längeren Zeitraum Starkregen bekommen würden, wäre es möglich, dass uns der Trog vollläuft“, sagt Mazanec. Der sei nämlich aktuell noch nicht mit seinem endgültigen Pumpensystem ausgestattet, sondern mit einer Baustellenpumpe, die einiges weniger an Leistungskraft habe. „Aber selbst wenn es so käme, hätten wir den Trog binnen einiger Tage wieder trocken“, betont er.

Zufrieden mit Projekt

Alles in allem ist man beim ASV zufrieden mit dem Verlauf des Baus. Olaf Dürkop, einstiger ASV-Projektleiter, hatte vor Beginn der Maßnahme kein Hehl daraus gemacht, dass er bei dem Gedanken an die dritte Baustelle ein wenig Bauchschmerzen habe, weil die Verhältnisse dort ungleich beengter seien als bei den anderen beiden. „Rückblickend war es aber – wie so oft – halb so schlimm“, konstatiert Mazanec.

Der Tunnel, bei dem unterm Strich alles am entspanntesten gelaufen ist, sei sicherlich der Tunnel an der Franz-Schütte-Allee gewesen, resümiert der Referatsleiter. „Einfach, weil wir dort sehr viel Platz hatten.“ Das zweite Bauwerk Auf der Heide sei auch relativ unproblematisch gewesen. „Da gab es erst hinterher Kritik, weil er vielen Verkehrsteilnehmern zu schmal war“, erinnert er sich.

Dazu müsse er allerdings anmerken, dass der Tunnel aus verkehrsplanerischer Sicht eigentlich überhaupt nicht notwendig gewesen sei. Er sei aber von den Bürgern gewünscht gewesen, „also sind wir ihnen mit dieser etwas sparsameren Variante entgegengekommen“. Inzwischen gebe es allerdings auch keine Klagen mehr zur Breite. „Es hat sich offenbar eingependelt.“ Diese Einschätzung teilt auch Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Mittlerweile sei „alles im grünen Bereich“, der enge Tunnel werde akzeptiert.

Dass im direkten Anschluss an den Bahntunnel wie von Beirat und Bürgern erhofft auch die desolate Mühlenfeldstraße saniert und verbreitert wird, ist laut Mazanec nicht geplant. Es werde aber durchaus über einen Ausbau gesprochen, denn dass die Straße in einem sehr schlechten Zustand sei, stehe außer Frage. „Ich erinnere mich allerdings auch daran, dass es vor mehr als zehn Jahren unter Senator Eckhoff schon relativ konkrete Pläne zum Ausbau der Straße gab“, sagt er. Die seien dann aber irgendwann aufgrund von Anwohnerprotesten angesichts der damit verbundenen Kostenbeteiligung verworfen worden.

Mit der Eröffnung der Bahnunterführung an der Mühlenfeldstraße im Frühjahr findet das Tunnel-Gesamtprojekt in Oberneuland nach rund sechs Jahren Bauzeit seinen Abschluss. „Da ist man dann schon ein bisschen stolz, wenn man zurückblickt“, sagt Mazanec. Viel Zeit bleibe ihm dafür allerdings nicht. „Das nächste Projekt wartet bereits“, sagt er. „Der Zeppelintunnel“ – der längst überfällige Neubau der Bahnunterführung in Sebaldsbrück soll in den kommenden Jahren über die Bühne gehen.