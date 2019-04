Marco Heuberg ist Comic-Händler aus der Neustadt. Zuletzt hat er einen großen Fundus an Blechschildern aufgekauft. (Frank Thomas Koch)

In vielen Partykellern hängen sie noch an der Wand: Reklameschilder mit ­historischen Motiven. Dabei können sich hinter diesen Werbeträgern wahre Schätze verbergen. Am Mittwoch, 10. April, kommt Marco Heuberg – bekannt aus der Fernsehsendung „Der Trödeltrupp“ – ins Kundenzentrum des Pressehauses in der Martinistraße, um in der Zeit von 9 bis 18 Uhr mitgebrachte Schilder kostenfrei zu bewerten.

Auf dem Feld der Reklameschilder ist Comic-Händler Heuberg Experte: Zuletzt hatte er das Firmenarchiv der Berliner Gesellschaft für Blechemballage- und Plakatindustrie übernommen – etwa 1000 historische Blechschilder, die Heuberg als „Jahrhundertfund“ bezeichnete, in dem drei Kilogramm schweren Mammutwerk „Blech is beautiful!“ festhielt und dann zum Verkauf anbot.

Auch im Pressehaus gibt es am Mittwoch Werbeschilder zu erwerben: Reproduktionen mit Motiven aus den 1920er- bis 1950er-Jahren. Im Angebot sind mehr als 30 unterschiedliche Motive, die Preise starten bei 18,90 Euro.