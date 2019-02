Der Twittermarathon gewährt einen Einblick in den Alltag. (Frank Thomas Koch)

Ein Mann in Uniform und mit Akte in der Hand spricht in die Kamera. Ein leises Grollen, dann ergießt sich mitten in einem Büro eine Regenwolke über ihn. Die Kamera fährt zurück und enthüllt die ganze Szenerie: Die Regenwolke ist eine Gießkanne, das Grollen ein Stück Blech. Der Mann ist von der Berufsfeuerwehr in Bremen, das Video soll auf die bundesweite Aktion Twittergewitter aufmerksam machen.

Mehr als 40 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland berichten am kommenden Montag von 8 bis 20 Uhr live aus ihrem Alltag. Anlass ist der europaweite Notruftag, der jedes Jahr am 11. Februar (aufgrund der Notrufnummer 112) stattfindet. Aus dem Norden machen neben Bremen auch Oldenburg und Hamburg bei der Aktion mit.

Die Bremer Feuerwehr hat die Aktion zusammen mit anderen Feuerwehren ins Leben gerufen. „Die Idee kam uns bei einem Treffen in München“, sagte Andreas Desczka, Sprecher der Berufsfeuerwehr Bremen. „Wir haben uns überlegt, wie wir auf unsere Arbeit aufmerksam machen können.“ Der Kurznachrichtendienst Twitter sei dafür ideal, denn er sei schnell und einfach zu bedienen. Die Nachrichten aus der Hansestadt können unter #Bremen112 verfolgt werden, deutschlandweit ist das Kürzel #112live.

Neben seiner Tätigkeit als Pressesprecher ist Desczka auch stellvertretender Leiter der Leitstelle. Zusammen mit einem Kollegen wollen sie bei der Aktion einen Einblick in ihre tägliche Arbeit geben. Dazu gehören Informationen über aktuelle Einsätze, Bilder, Statistiken oder auch Stellenangebote. Der Twitter-Marathon soll vor allem dabei helfen, junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern. „Es wird immer schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden“, sagt Desczka. An Bewerbungen mangele es nicht, sondern an deren Qualität. „Die sinkt leider seit Jahren.“ Viele seien zudem vom Fitnesstest überrascht, obwohl die Anforderungen auf der Homepage frei zugänglich sind.

Der Account der Bremer Berufsfeuerwehr hat derzeit etwa 500 Follower. In der Twitter-Welt ist das wenig, doch die Kurve geht nach oben. Allein das Video mit dem durchnässten Mann hat dazu geführt, dass sich die Zahl innerhalb kurzer Zeit verdoppelte. „Durch das Twittergewitter erhoffen wir uns natürlich noch eine weitere Steigerung“, sagt Desczka. Derzeit befinde sich der Account im Aufbau und gilt „offiziell als inoffiziell“. Für die Aktion am Montag hat die Feuerwehr eine Einzelgenehmigung, der Account muss aber noch von der Innendeputation abgesegnet werden.

Besonderes wichtig bei der Arbeit von Behörden in sozialen Netzwerken ist der Datenschutz. Informationen zu Personen müssen anonymisiert werden, nicht jede Information ist für die Plattformen geeignet. „Wir werden von Fall zu Fall entscheiden, was wir veröffentlichen“, sagt Andreas Desczka. Im Vorfeld habe er sich mit den Kollegen der Polizei Bremen ausgetauscht. Die Beamten haben bereits Erfahrung im Umgang mit sozialen Medien. Der Facebook-Account existiert bereits seit 2015, seit Januar veröffentlicht die Polizei auch Meldungen bei Twitter. Ein eigenständiges Team aus Polizisten und Angestellten kümmert sich dort um die Kanäle. Außerdem wurden intern regeln für den Umgang mit sozialen Medien aufgestellt.

Für Andreas Desczka von der Bremer Berufsfeuerwehr ist das Twittergewitter ein Testlauf. „Wir werden unsere Erfahrungen sammeln und dann weiter entscheiden.“ Als Ersatz für offizielle Warnmeldungen sei Twitter ohnehin nicht geeignet. Diese erfolgen über das sogenannte Modulares Warnsystem, bei dem gleichzeitig verschiedene Medien und anderen Systeme benachrichtigt werden. Mit der bundesweiten Aktion könne aber laut Desczka die Arbeit der Feuerwehr sichtbarer gemacht werden. Er freut sich bereits auf den Twitter-Marathon: „Wir werden mit einer kleinen Überraschung in den Tag starten – es wird wieder mit Wetter zu tun haben.“