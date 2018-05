Grund ist neben mehreren Baustellen wohl auch der Rückreiseverkehr am langen Himmmelfahrtswochenende.

Auf der A1 müssen Reisende zwischen Bremen und Hamburg zwischen dem Maschener Kreuz mindestens eine halbe Stunde mehr einplanen. Ebenfalls auf der A1 aus Richtung Osnabrück fällt auch etwa eine halbe Stunde an. In der Gegenrichtung dauert es ebenfalls mindestens eine halbe Stunde länger. Auch auf dem Abschnitt zwischen Vechta und Osnabrück fällt mindestens eine Wartezeit vo 30 Minuten an.

A7 auch betroffen

Noch schlechter sieht es auf der A7 aus: Aus Hamburg in Richtung Hannover ist zwischen Walsrode und Berkhof mindestens 15 Kilometer Stau. In der Gegenrichtung dauert es zwischen Mellendorf und Walsrode mindestens eine halbe Stunde länger. Ebenfalls betroffen sind die Elbfähren in und um Hamburg. In Glückstadt dauert es bis zu eineinhalb Stunden länger. Generell sollten Autofahrer in und um Hamburg viel Zeit einrechnen, auch im Elbtunnel drohen lange Wartezeiten. (jfj)

++ Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert. ++