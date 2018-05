Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Karl-Heinz Radisch vom Roten Kreuz leeren das Bremer Loch. Im Hintergrund Wolfgang Luz, Vorstand des Paritätischen Bremen. In diesem Jahr kommen die Spenden Inklusions-Projekten aus seinem Verband zugute. (Christina Kuhaupt)

Die Geldwäsche beim Roten Kreuz in Bremen ist Sache von Karl-Heinz Radisch. Woche für Woche leert er das "Bremer Loch" direkt vor der Bürgerschaft. Seit 2008 können Touristen und Besucher hier Münzen in eine Art Gullideckel werfen und werden dafür mit Tiergeräuschen der Bremer Stadtmusikanten belohnt. Bevor die Münzen für den guten Zweck auf dem Konto landen, müssen sie gesäubert werden. "Sonst nimmt die Sparkasse die nicht an", sagt Radisch. Gut 18 000 Euro kamen im zurückliegenden Jahr im Bremer Loch zusammen. "Das ist eine neue Rekordsumme", sagte Bürgerschaftspräsident Christian Weber, als er jetzt die Bilanz vorstellte. Insgesamt sind in "Bremens größter Sammelbüchse" unter dem Marktplatz seit ihrem Einbau rund 165 000 Euro eingeworfen worden. Dafür sorgen nicht zuletzt auch zahlreiche Touristen, denn das Bremer Loch gehört zum Programm zahlreicher Stadtführungen.

Verwaltet werden die Spendengelder von der Wilhelm-Kaisen Bürgerhilfe, die mit den Spenden ausgewählte Projekte von Wohlfahrtsorganisationen unterstützt. Zuletzt profitierte die Bremer Bahnhofsmission davon. Die jetzt eingesammelten 18 000 Euro sollen Vorhaben der Inklusion zugute kommen. Gefördert werden der Verein Blaue Karawane, Autismus Bremen e.V., die Beratungsstelle Schattenriss für ein Präventionsprogramm zum Schutz vor sexuellen Übergriffen bei lernbehinderten Frauen sowie der Martinsclub.