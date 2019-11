Mitte Oktober haben unter anderem Petra Stanat, Wissenschaftlicher Vorstand des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, und Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz und hessischer Kultusminister, die IQB-Studie in in Berlin vorgestellt. (dpa/Fabian Sommer)

Sowohl die Bildungsdeputation als auch die Klimaschutz- und Umweltdeputation tagen an diesem Mittwoch und beschäftigen sich mit umfangreichen Themenkatalogen. Dabei stehen besonders in der Bildungsdeputation heikle Punkte auf der Tagesordnung: Nicht nur die schlechten Ergebnisse des aktuellen IQB-Bildungstrends, sondern auch die Personalsituation am Gymnasium Horn werden debattiert.

In der Sitzung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz haben sich die Teilnehmer zwei Themen zu Schadstoffen in der Luft vorgenommen: Zum einen wird der Jahresbericht des Bremer Luftmessnetzes 2018 vorgestellt, zum anderen die Entwicklung der CO2-Emmissionen auf Grundlage des Bremischen Klimaschutz- und Energiegesetzes. Außerdem fordert der Umweltbetrieb Bremen mehr Gelder für den Baumschnitt, um so dem erhöhten Arbeitsaufwand durch die trockenen Sommer der vergangenen Jahre und die Sturmschäden hinterher zu kommen.

Die Deputierten für Kinder und Bildung beschäftigen sich mit den Ergebnissen des vor drei Wochen veröffentlichten IQB-Bildungstrends, bei dem die Bremer Neuntklässler erneut den letzten Platz im Ländervergleich erreicht hatten. Dass 40 Prozent der Bremer Neuntklässler im Fach Mathematik nicht die Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss erreichten, hatte für Kritik der Oppositionsparteien gesorgt. Außerdem steht die aktuelle Personalsituation im Gymnasium Horn, an dem es vor knapp einem Jahr Diskussionen um die Einrichtung einer Inklusionsklasse gegeben hatte, auf dem Plan. Weitere Punkte sind die Zukunft der Kita Kinderhaus am Pulverberg sowie ein Modellprojekt zu Assistenzen in Schule.