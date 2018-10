Der Künstler Henning Diers gab Dombesuchern am Reformationstag Einblicke in seine Arbeit an den 95 Bildern zu den 95 Thesen Martin Luthers. (Frank Thomas Koch)

Applaus vorm Altar des St. Petri Doms, das kommt auch nicht alle Festtage vor. Henning Diers hat ihn sich verdient. Schließlich ist es ja nicht ganz alltäglich, dass sich ein Künstler Zeit nimmt, seine Arbeit zu erklären. Diers ist der Schöpfer des 95-teiligen Thesen-Bildes, das im vergangenen Jahr zum Reformationsjubiläum enthüllt worden war – 500 Jahre nachdem Martin Luther seine Schriften der Überlieferung nach an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hatte. Jetzt ist das Bild im Dom zu sehen, und die Termine zu „Bildbetrachtungen“ am Reformationstag mit dem Künstler hat sein freundlich-neugieriges Publikum gern angenommen.

„Großes schafft man nicht allein“, sagt der 51-Jährige aus Hassel im Landkreis Nienburg. Das wird nicht nur dem großen Reformator und seinen Wegbegleitern nachgesagt, das kann auch Henning Diers behaupten: Einige der 95 Bilder seien „live in Gottesdiensten“ entstanden. Teils unter Mitwirkung der Besucher. Von Januar 2016 bis zum Reformationsjubiläum im Oktober 2017 habe er wöchentlich ein Bild geschaffen – manchmal eine Heidenarbeit. Wohl überlegt im Format 30 mal 90 Zentimeter – denn die Idee, aus den verbildlichten Thesen eine Einheit zu schaffen, habe ihn schon früh beschäftigt.

Die Inhalte waren allerdings Neuland für den Künstler: „Im Vorfeld des Jubiläums kam mir der Gedanke, man müsste eigentlich die Thesen kennen, um die es geht. Dabei sind sie weiß Gott nicht Luthers stärkster Text. Ich kannte die Thesen jedenfalls nicht, und ich glaube, viele Theologen auch nicht.“ Kreativität, hat Diers gewissermaßen im Selbstversuch festgestellt, sei eine „gute Brücke“ als Zugang zu Luthers Schriften. „Die sind sehr, sehr sperrig und nicht für jemanden wie mich geschrieben.“

Jedes Element ein Prozess

So fiel manche Beschreibung recht gründlich aus. Und es wurde deutlich, wie sehr jeder einzelne Bestandteil Ergebnis eines Prozesses war, im Austausch mit anderen, mitunter ganzen Kirchengemeinden, in denen diskutiert wurde, ob und wie sich die Jahrhunderte alten Thesen in die Gegenwart übertragen lassen. Eine ganze Reihe von Gemeinden hat das Bildprojekt in begleitet, sie sind heute auch die Eigentümer der 95 Bildbestandteile. Nach der Ausstellung in Bremen werden die Elemente wieder verteilt an ihre Besitzer. In den Gemeinden Wechold, Eystrup, Haßbergen, Hoya, Hoyerhagen, Hassel, in Martfeld, Bücken, Magelsen oder Eitzendorf hat die Präsentation in St. Petri Lücken gerissen.

Die Elemente im Zentrum des 5,70 mal 4,50 Meter großen Bildes fügen sich – aus einiger Entfernung betrachtet – zur Darstellung eines geöffneten Kirchenportals zusammen. Das wiederum lenkt den Blick auf ein weißes Kreuz. Das Bild ist nicht nur ein Gemälde, es enthält collagierte Elemente: So besteht die senkrechte Kreuzlinie teils aus zusammengerollten Listen mit Namen von Menschen, die auf der Flucht übers Mittelmeer ihr Leben verloren haben. Das Bild gehört zu These 66: „Die Schätze der Ablässe sind die Netze, mit denen man heutzutage die Reichtümer von Menschen abfischt.“ Henning Diers erläutert den Thesentransfer so: „Tatsächlich verfangen sich Menschen heute in Netzen der Schlepper, verfangen sich andere in den Fallstricken der Verlockung, wieder andere hängen in ihrem Rassismus, in ihrer Abwehr fest.“

An anderer Stelle schimmert ein Bild, als habe der Künstler es gescheuert. Und der Eindruck stimmt: Auf dem Backblech wurde ein Kuchen zubereitet – mit der Schokoladenaufschrift „Sola Gratia“. Wenn aber alles durch Gnade geschehe, warum dann der Umweg übers Fegefeuer statt direkt in den Himmel? „Wir haben den ganzen Kuchen sofort aufgegessen“, erzählt Diers von der Performance zur These. „Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes“, lautet These 62. Pastor Christian Gotzen hatte sie an diesem Reformationstag zum Thema seiner Predigt gemacht. „Da kommt Luther mal auf den Punkt“, sagt Henning Diers: „Wir müssen grundsätzlich gucken, was ist wahr, was gelogen.“ Ausstehende Beweise, sie sind das Wesen der Thesen.

„Den Ansatz des Künstlers finde ich vertretbar“, sagt Ethel Bröckerhoff aus dem Viertel, die sich als „Gottesdienstgängerin und dem Glauben fest verbunden“ bezeichnet. „Als Projekt hat das eine große Berechtigung“. Mit Diers’ Darstellung des Papstes mit großer Halskrause, die ihn daran hindert, die Wirklichkeit zu sehen, wie sie ist, hätte die 66-Jährige aber „auch nach längerer Diskussion eine andere Ansicht als der Künstler“. Horst Lampe (78), ehemaliger Kirchenvorsteher aus Achim, hat die gut einstündige „Bildbetrachtung“, die inhaltliche Führung, gefallen. „Das war gut erklärt und sehr bewegend“, sagt er, „aber man muss sich hineinversetzen in die komplexe Gedankenwelt des Künstlers.“ Lampes Fazit: „Ich muss das erst ein bisschen sacken lassen.“

Bis zum 11. November ist das Thesen-Bild im St. Petri Dom zu sehen. Auf Anfrage über die Gemeinde steht Henning Diers für weitere Führungen zur Verfügung.