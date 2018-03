Seinen Lieblingsfilm schaut Karl-Heinz Schmid mindestens einmal im Jahr. Gerade 16 Jahre alt war er, als er zum ersten Mal den Science-Fiction-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick sah. Eine Szene hat es ihm besonders angetan: Der Schnitt zwischen den ersten zwei Sequenzen, untermalt mit Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“. „Dieser wahnsinnige Schnitt, der Knochen fliegt hoch, die Orgel haut rein, im nächsten Moment ist das Raumschiff zu sehen. Wow.“ Wenn der 63-Jährige heute darüber spricht, gestikuliert er ausschweifend mit den Armen. „Da muss ich jedes Mal im Kino sitzen, wenn der Film bei uns läuft. Der ist im Kopf geblieben“, sagt er. Dass eine Szene einen solchen Eindruck hinterlassen hat, heißt bei Schmid viel. Seit über 50 Jahren schaut er Filme. Und als Geschäftsführer des City 46 schaut er seit knapp 30 Jahren sogar jeden Tag einen.

Das Kommunalkino, das bis vor wenigen Jahren noch Kino 46 hieß, wurde 1974 kurz nach der Studentenbewegung gegründet, als Alternative zu den verstaubten Heimatfilmen der Eltern- und Großelterngeneration. Dieses Gefühl des Aufbruchs riss auch Schmid mit. Bereits in der Schulzeit organisierte er Filmabende im katholischen Pfarrsaal seiner Heimatstadt Freiburg. „Wir haben die Flugblätter selbst auf Matrize ausgekratzt und von Hand abgezogen.“ Auch die Ausein-andersetzung mit dem Gesehenen gehörte dazu: „Manchmal saßen wir bis nachts um drei und haben über einen Film diskutiert.“

Diskutieren steht im Mittelpunkt

Sein erstes Kinoerlebnis hatte er viel früher: Mit vier Jahren betrat er an der Hand des Vaters zum ersten Mal einen Kinosaal. „Rübezahl, der Herr der Berge“ wurde gezeigt. „Wir saßen oben auf einem Balkon und haben runter ins Parkett geschaut. Ich habe gestaunt, wie groß Rübezahl war“, sagt er. Dieses Staunen blieb. „Bilder haben mich schon immer begeistert.“ Deshalb wollte er eigentlich Kulturgeschichte studieren. Das redete ihm ein Berufsberater aus. „Er hat mir ein Studium der Sozialarbeit empfohlen. Das war damals angesagt.“

Danach hat er sich im Anschluss an das Studium allerdings nicht gerichtet. Schmid arbeitete zunächst in einem Filmverleih in Dortmund, doch er war unzufrieden. Als er von einer Stelle im damaligen Kino 46 hörte, ergriff er die Chance: „Das war meine Rettung.“ Dass dort bis heute nicht die Aktualität der Filme, sondern thematische Programme und Kooperationen mit Kultureinrichtungen eine zentrale Rolle spielen, ist ihm wichtig. Auch das Diskutieren steht im Mittelpunkt. Deshalb liege zwischen Kommunalkinos und anderen Kinos ein himmelweiter Unterschied. „Es ist einfach lebendige Arbeit im Kino.“

King Kong passt nicht in einen kleinen Kasten

Diese lebendige Arbeit ist es auch, die er immer noch am liebsten macht. Die Forschungsreisen nach Filmen, wie er es nennt: einen Filmtitel heraussuchen, den Verleih recherchieren, sich durchfragen, die Aufnahme an unterschiedlichen Lagerorten aufstöbern. Bis er sie in der Hand hält und dem Publikum zeigen kann. Am liebsten ist er selbst dabei, wenn Filme im City 46 laufen, begrüßt die Gäste und führt durch den Abend. „Das ist das richtig tolle Kinoleben.“ Mit Begeisterung erzählt er von einem Erlebnis aus den 90er-Jahren, als der Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergei Eisenstein lief. Der englische Komponist Fred Frith machte dazu Livemusik. Morgens trafen sich Frith, Schmid und der Techniker im Kino und probten. Frith habe ständig auf eine Stoppuhr geschaut, um seine musikalischen Einspielungen genau abzustimmen. „Das war so ein toller und intensiver Tag. Wir sprachen übers Kino, über Musik, über das Leben.“ Die Zuschauer seien zurecht begeistert gewesen.

Schmid ist sicher, dass diese Art von Kino auch den Streamingtrend überleben wird. Er selber habe keine der beliebten Serienproduktionen der Onlineportale gesehen: „Das ist keine Wertung; ich habe einfach keine Geduld dafür.“ Aber die ständige Verfügbarkeit der Filme auf kleinen Bildschirmen, die verkürzte Filmerfahrung; das werde das Kino verändern. „Kleiner Kasten“ nennt er Smartphones und Laptops, über die Filme und Serien konsumiert werden. Da passe King Kong nun mal nicht rein. Im City 46 werden nicht nur Filme gezeigt, sondern Kunstwerke. Deshalb werden dort auch in Zeiten der Digitalisierung noch manchmal Filmrollen abgespielt.

Ein paar dieser Kunstwerke will Schmid ins City 46 bringen, bevor er im April 2020 in Rente geht. Dann übergibt er an die jüngere Generation. Bis dahin möchte er aber noch mehr Bildungsarbeit im Kino leisten, Diskussionen und Workshops mit Schülern veranstalten. Ob er sich in den zwei Jahren noch Wünsche erfüllen will? „Ich habe doch das Privileg, dass ich hier andauernd unerfüllte Wünsche erfüllen kann.“