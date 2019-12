Bremen. Zur Bande der Autoeinbrecher hat der Angeklagte nach Auffassung der Richter zwar nicht gehört. Sehr wohl aber als Hehler deren Beute weiterverkauft. Unter anderem als „Denis17“ über Ebay-Kleinanzeigen im Internet. Zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis wurde der Mann am Dienstagnachmittag verurteilt. Einer seiner Mitangeklagten wurde dagegen freigesprochen, gegen drei andere Bremer wird in diesem Prozess noch weiterverhandelt.

Zwischen September 2017 und Dezember 2018 soll eine Diebesbande in wechselnder Besetzung in Bremen und im niedersächsischen Umland Autoteile gestohlen haben. Die Täter kamen nachts, schlugen eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, zumeist BMWs, und stahlen Lenkräder, Airbags und Multifunktionsgeräte mit Radio, Navi und CD-Player. Auch auf die Frontscheinwerfer der Fahrzeuge hatten sich die Diebe spezialisiert, bei einer der angeklagten 30 Taten montierten sie auch gleich noch Räder, Motorhaube und Außenspiegel des Fahrzeugs ab. „Gewerbsmäßiger Bandendiebstahl“ lautete die Anklage für ein Quintett im Alter zwischen 23 und 31 Jahren.

Seit Anfang Juni dieses Jahres wird verhandelt, am Dienstag konnte das Verfahren gegen zwei der Angeklagten beendet werden. Verurteilt wurde dabei der Hehler der gestohlenen Ware. Er habe zwar außerhalb der eigentlichen Diebesbande gestanden, erklärte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Aber sehr genau gewusst, woher die Autoteile stammten und diese dann gewerbsmäßig weiterverkauft. Für die Frontscheinwerfer zahlte er den Dieben 400 Euro, versuchte anschließend, sie für 500 bis 700 Euro weiterzuverkaufen. Die Lenkräder kaufte er je nach Zustand für 100 bis 200 Euro, zum Kauf bot er sie für etwa das Doppelte an.

Wobei der Angeklagte durchaus wählerisch gewesen sei und den Dieben lange nicht alles abgenommen habe, sagte der Richter. „Er hatte da schon gewisse Ansprüche.“ Ausgerechnet das Lenkrad eines Neuwagens, gestohlen direkt von einem Autozug, sollte maßgeblich zu seiner Verurteilung beitragen. Das bot er unter dem Namen „Denis17“ für 690 Euro im Internet an und fand mit „Denipeter23“ auch einen Käufer. Der aber war verdeckter Ermittler der Polizei, der Angeklagte somit aufgeflogen.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde eine erdrückende Beweislast gegen den Mann zusammengetragen, von belastenden Zeugenaussagen über kompromittierende Telefonmitschnitte und erfolgreiche Wohnungsdurchsuchungen bis hin zu einem Video, auf dem sich der Angeklagte mit seinen Taten brüstet. Wohl auch deshalb willigte der Mann in einen Verständigungsvorschlag des Gerichts ein und legte gegen die Zusicherung eines Strafrahmens zwischen drei Jahren, zwei Monaten und drei Jahren, sechs Monaten ein umfassendes Geständnis ab. Hinzu kommt eine Rechnung über 10 809 Euro, die er begleichen muss. So viel hat die Neuanschaffung aller gestohlenen Autoteile gekostet, deren Verkauf ihm nachgewiesen wurde.

Einer seiner Mitangeklagten hatte es da einfacher: Ihm wurde die Beteiligung an vier Auto-Aufbrüchen vorgeworfen, die sich allesamt in einer Nacht ereignet hatten. Vor Gericht gebracht hatte ihn vor allem eine SMS, die den Ermittlern im Zuge einer Telefonüberwachung in die Hände gefallen war. „Bin gerade beim Rumklauen“ hatte er einem seiner Mitangeklagten geschrieben. Tatsächlich sei er immer wieder im Dunstkreis der anderen Angeklagten aufgetaucht, erklärte der Vorsitzende Richter. Doch die vier konkreten Taten, wegen derer er angeklagt war, konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Niemand hat ihn am Tatort gesehen, Spuren von ihm wurden dort nicht gefunden, ebenso wenig gestohlene Gegenstände in seiner Wohnung. Logische Konsequenz: Freispruch.

Bleiben drei Angeklagte. Auch ihnen hat das Gericht Verständigungsvorschläge gemacht, also die Zusicherung eines bestimmten Strafrahmens für ein umfassendes Geständnis. Doch anders als der Hehler haben diese Angeklagten dem Vorschlag bislang nicht zugestimmt, die Gespräche laufen noch.

Womit es für den Prozess gegen die verbliebenen drei Angeklagten insgesamt eng werden könnte. Anfang Januar beginnt der Mutterschaftsschutz für eine der beteiligten Richterinnen. Ist das Verfahren bis dahin nicht beendet, müsste es ausgesetzt werden und mit einer neuen Kammer noch einmal von vorne beginnen. Noch allerdings stehen vier weitere Verhandlungstage auf dem Programm. Genug, um die Beweisaufnahme auch ohne Verständigung zu beenden, betonte ein Gerichtssprecher am Dienstag.

Nächster Verhandlungstag ist am Donnerstag, 12. Dezember, ab 9.30 Uhr.