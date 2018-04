Plötzlich wird der Raum in Magenta getaucht. Das Schlagzeug gibt den Beat vor, der Polarstern im Bühnenbild blinkt im Takt. Alexander Swoboda holt sich den Mikroständer, Betty Freudenberg sitzt auf einem Styroporfelsen vor einem überdimensionalen Lagerfeuer und holt ein hinter einem Felsen verstecktes Mikro hervor. Dann geht’s los: Alex, der unmusikalischste Schauspieler des Theater Bremen, beginnt zu singen: "Felicità – è tenersi per mano, andare lontano, la felicità." Und Betty: „Felicitá, einfach zu dir gehören, mich nicht mehr wehren, heißt Felicitá." Und ich denke mir: "Krass, die machen das ja wirklich!"

Es war die Premiere von „Nationalstraße“, meiner ersten Regiearbeit im Kleinen Haus. Ich sitze mit der Kostümbildnerin in der Tonkabine, unsere Nervosität können wir den Zuschauern im Saal nicht zumuten, und schaue zu, manchmal auch weg. Dann frage ich mich, wie es so weit kommen konnte.

Ich denke an „Das große Heft“, meine erste kleinere Regiearbeit, über deren Premiere ein Schleier der Erinnerung liegt. Besser erinnere ich mich an die schlaflosen Nächte, in denen ich alles infrage gestellt habe. An die Panik, wenn die Schauspieler unzufrieden waren und ich keine Antwort auf ihre Fragen wusste. Als Assistentin habe ich diese Situationen oft genug miterlebt. Doch in diesen Momenten als Regisseurin auf Kurs zu bleiben, ist etwas völlig anderes. Zum Glück war ich nicht allein, sondern hatte ein Team dabei. Man konzipiert zusammen, denkt zusammen und trinkt zusammen, wenn der Druck zu groß wird. Schließlich war es für alle Beteiligten eine schöne Arbeit. Die Schauspieler haben gern miteinander gespielt, das war mir wichtig. Auch das Feedback war gut.

Für meine zweite Arbeit "Die Sprache des Wassers" bin ich kurzfristig als Regisseurin eingesprungen. Ich war auf schlaflose Nächte vorbereitet und überrascht, dass diese ausblieben. Vielleicht wegen der kurzen Vorbereitungsphase. Am Ende hatten wir alle sogar eine sehr gute Zeit.

Als ich "Nationalstraße" von Jaroslav Rudiš las, war mir sofort klar, dass der Roman sehr aktuell ist. Eine Figur, die gegen Europa und Ausländer wettert, die sich abgehängt fühlt; dazu die Prager Atmosphäre, die mich an den Berliner Plattenbau erinnerte, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte Bilder vor Augen von Mitschülern, die mit 14 Jahren auf Neonazis machen, und mir kamen gleich konkrete Ideen, wie man das Buch auf die Bühne bringt.

Erst war nur ein kleines Stück für ein Festival in Blumenthal geplant. Dann habe ich aber gemerkt, dass man mehr daraus machen kann. An Alex in der Rolle des Vandame hatte ich sofort gedacht. Betty als weiblicher Gegenpart passte wie die Faust aufs Auge.

Wir drei haben miteinander gekämpft, wir haben uns auch nicht gemocht und uns nicht verstanden – doch es war ein progressives Ringen. Und es war die Basis, dass das Angstgefühl nicht die Möglichkeit hatte, zu groß zu werden.

Für die Premiere war extra Besuch angereist, der für mich kochte. Ich hingegen schrieb die letzten Dankesworte und befestigte sie an den Toi Toi Toi's, also an Kleinigkeiten, die etwas mit dem Stück zu tun haben und unter den Beteiligten ausgetauscht werden. Aus der Tonkabine schaute ich ungläubig auf das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit. Ich war stolz und dankbar: auf die Personen auf der Bühne und das Team drumherum.

Der schlimmste Moment kam nach der Premiere, als die Verbeugung anstand. Da bin ich am nervösesten, gerade wenn es darum geht, die Schrittfolge einzuhalten. Direkt danach kommt der schönste Moment, wenn auf der Seitenbühne die Sektflaschen geöffnet werden und man die schwitzenden Schauspieler in die Arme schließt.

Zur Person

Theresa Welge

wuchs zweisprachig mit Deutsch und Tschechisch in Berlin auf. In Leipzig studierte sie Theaterwissenschaft. Erste Arbeitserfahrungen sammelte sie am Prager Kammertheater. Das Theater Bremen engagierte sie für die Spielzeit 2012/13 als Regieassistentin. Die Aufführung des Romans "Nationalstraße" (2017) im Kleinen Haus war ihre erste große Regiearbeit. Zuvor hatte sie "Das große Heft" im Brauhauskeller und "Die Sprache des Wassers" im Moks inszeniert. Momentan arbeitet die 30-Jährige am Programm für das deutsch-tschechische Kulturfestival "So macht man Frühling" (2. Mai bis 20. Juni in Bremen) und an eigenen Regieprojekten.