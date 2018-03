Kirchengemeinden müssen zusammenrücken, sagt Renke Brahms, Schriftführer der Bremischen Evangelische Kirche. (Frank Thomas Koch)

Die Kirchengemeinden des Landes Bremen leiden derzeit unter dem demografischen Wandel stärker als unter dem gesellschaftlichen: Die Zahl der Mitglieder der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) sinkt fortlaufend. Für Juli 2017 weist die BEK knapp 199.000 Protestanten aus, vor zehn Jahren waren es rund 236.000.

Beim Verlust der Gemeindeglieder spielt der Tod eine größere Rolle als der Austritt, allein von 2015 zu 2016 sei die Zahl der gestorbenen Kirchenmitglieder um zehn Prozent auf rund 3500 gestiegen, sagt Sabine Hatscher, BEK-Sprecherin. Hinzu kämen rund 2500 Austritte. Die Anzahl von Neumitgliedern im selben Zeitraum – rund 2000 – könne das im Saldo nicht ausgleichen.

„Wenn wir auf die Städte in Deutschland gucken, liegt Bremen damit im Bundesdurchschnitt“, sagt der Schriftführer der BEK, Renke Brahms. Derzeit diskutieren unter anderem die Kirchengemeinden in Lüssum und Rönnebeck (Bremen-Blumenthal) über die Folgen des Mitgliederschwunds.

Sorge um Abrisse von Kirchen

Gläubige machen sich Sorgen, dass über kurz oder lang eine Fusion unausweichlich sein könnte und womöglich Kirchen abgerissen werden müssen. Die BEK setzt in erster Linie auf Kooperation, nicht zwangsläufig auf Fusion. Renke Brahms verweist auf einen Beschluss des Kirchentags der BEK, nach dem der Gebäudebestand um knapp ein Drittel schrumpfen muss.

„Die Bremische Evangelische Kirche muss ihre Kräfte bündeln, damit das Geld nicht in Gebäude investiert wird, die keiner mehr nutzt, denn Kirche investiert nicht in Steine, sondern in Menschen“, heißt es dazu auf der Homepage der BEK. In den vergangenen Jahren, sagt Renke Brahms, habe die BEK in vielerlei Veranstaltungen auf ihre Lage hingewiesen und Zahlen veröffentlicht.

„Wir haben das ganz transparent gemacht. Die Zukunft unserer Gebäude ist eine unserer zentralen Fragen“, so der Schriftführer weiter. Es liege auf der Hand, dass der Erhalt eines für mehr als doppelt so viele Kirchenmitglieder geschaffener Gebäudebestands auf Dauer nicht zu finanzieren sei. Mit besagtem Kirchentagsbeschluss sei festgeschrieben, „dass wir größere Investitionen in den Gemeinden nur noch tätigen, wenn sich benachbarte Gemeinden zusammentun und ein gemeinsames Gebäudekonzept entwickeln, an dessen Ende eine Reduzierung von Räumlichkeiten um 30 Prozent steht.“

Den Verweis auf andere, reichere Kirchengemeinden, die weniger unter finanziellem Druck stehen, lässt Brahms nicht gelten: „Wir haben ein grundsolidarisches System, was die Verteilung unserer Mittel unter den Gemeinden betrifft. Wenn die einzelnen Gemeinden nur über das Geld verfügten, dass ihre Mitglieder an Kirchensteuern zahlen, sähe es ganz anders aus“, insbesondere in den Stadtteilen, in denen das Durchschnittseinkommen niedrig sei.

BEK besteht derzeit aus 61 Gemeinden

Seit 1999 werden die Einkünfte nach einem Punkte-System verteilt. Der Kirchentag beschloss im November, im Laufe dieses Jahres über eine Finanzreform zu diskutieren, da das bisherige System auch auf Kritik stößt. Naturgemäß falle das Spendenaufkommen in den Gemeinden je nach Sozialstruktur unterschiedlich aus, so Brahms. Es gebe allerdings „zarte Ansätze“, dass Spenden für Projekte gesammelt werden, die auch anderen Gemeinden zugutekommen.

Die BEK besteht derzeit aus 61 Gemeinden, zur Jahrtausendwende waren es mehr: In der Neuen Vahr vereinigten sich die Heilig-Geist-, die Dreifaltigkeit- und die Christusgemeinde, die Stephani- und Michaelisgemeinde haben zueinandergefunden, ebenso wie die Protestanten in Gröpelingen und Oslebshausen, aus Tenever, Blockdiek und Ellener Brok wurde die Trinitatisgemeinde. Die Vereinigte Evangelische Gemeinde Bremen-Neustadt ist aus der Fusion der Gemeinden Matthias Claudius, St. Pauli und Zion erwachsen.

In Bremen leben ebenfalls weniger Katholiken als in den Vorjahren. Ihr Anteil an der Landesbevölkerung sank in 15 Jahren von gut zwölf auf 11,5 Prozent, das entspricht rund 77.000 Menschen. Die Zahl der Pfarreien wurde vor gut zehn Jahren von 16 auf fünf reduziert. Propst Martin Schomaker: „Es zeigt sich: Die Menschen vor Ort haben in diesen fünf Pfarreien ein lebendiges kirchliches Leben entwickelt. Da sich diese Struktur sehr bewährt hat, soll sie in dieser Weise erhalten bleiben.“

Können sich die Kirchen gegen den demografischen Wandel stemmen, um auf Dauer bestehen zu können? „Meines Erachtens ist die entscheidende Frage nicht: Was muss die Kirche tun, um sich selbst zu erhalten? Vielmehr geht es mir um zwei andere Fragen: Was müssen wir tun, um ,den Himmel offen zu halten‘? Und: Was müssen wir tun, um die Bedürfnisse der Menschen aufzugreifen und ihnen zu dienen?“, sagt Propst Schomaker.

Weniger Mitglieder in der jüdischen Gemeinde Bremen

Sein evangelischer Kollege Renke Brahms: „Wir wissen aus Kirchenmitgliedschaft-Untersuchungen, wie bedeutend die Rolle von kirchlicher Sozialisation in der Familie ist. Uns ist klar, dass wir in diesem Bereich ansetzen müssen.“ Entsprechend engagiere sich die BEK stärker denn je beim Ausbau von Kindergärten- und Krippenplätzen. Überdies fließe ein beträchtlicher Anteil des gesamtkirchlichen Budgets in die Jugendarbeit.

Auch die Zahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde Bremen ist gesunken, 2016 wurden laut dem bremischen Ressort für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften gut 900 Mitglieder (2007: knapp 1100) gezählt. Über die Mitgliederzahlen der islamischen Religionsgemeinschaften in Bremen gibt es laut Ressort keine Angaben.