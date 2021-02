Die Bremer Polizei konnte zwei Jugendliche festnehmen, die für Überfälle auf Senioren verantwortlich sein sollen. (Carsten Rehder)

Fahndungserfolg der Polizei Bremen: Wie die Beamten mitteilten, haben Spezialkräfte zwei Männer festgenommen, die am Wochenende eine Seniorin überfallen haben sollen. Außerdem sollen die Männer, Ende Dezember an einem schweren Raub an einer 93-Jährigen beteiligt gewesen zu sein.

Das Duo soll am Samstagnachmittag bei der 72-Jährigen am Steffensweg geklingelt haben. Die Räuber fesselten die Bremerin und schleppten sie in den Keller. Nachdem sie von ihr ließen, erbeuteten sie Wertsachen aus der Wohnung und flüchteten.

Polizei findet Teile der Beute bei Verdächtigen

Die Ermittlungen der Polizei führten nun zu zwei 16-Jährigen. Wie die Beamten mitteilte, ergaben sich auch Parallelen zu einem Überfall auf eine Seniorin im Dezember in Walle. Bei der Durchsuchung am Dienstag konnten Teile der Beute aufgefunden werden. Das Amtsgericht Bremen erließ Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden Jugendlichen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.