Die Bildungschancen für Kinder aus sozial schwachem Umfeld haben sich verbessert, zumindest leicht. Das ist ein Grund zur Freude und absolut überfällig. Deutschland holt etwas auf bei diesem großen Defizit, das in Pisa-Studien schmerzlich offenbar wurde. Ein Defizit, das dem großen, reichen Land, das sich als ein Motor Europas und Bildungsnation versteht, schlecht zu Gesicht stand und steht. Steht, muss man leider sagen, wenn Kinder aus benachteiligten Familien nur selten Spitzenleistungen erzielen. Aufstieg durch Bildung bleibt für viele weiterhin nur ein Traum.

Für Schulen wird, speziell in Bremen, immer und überall mehr Geld gefordert. Zwei Dinge sollte Bremen im Forderungsdickicht im Blick behalten: Die Stadt darf nicht zulassen, dass sich an Schulen in Brennpunkten die meisten Aushilfslehrkräfte konzentrieren, weil sich dort weniger ausgebildete Lehrer bewerben. Dort werden im Gegenteil die besten Lehrer dauerhaft gebraucht. Und Bremen muss den Ganztagsausbau endlich ernst nehmen, damit Kinder, deren Eltern ihnen kaum bei den Hausaufgaben helfen können, nachmittags in der Schule von Profis unterstützt werden.