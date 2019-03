Eine unbekannte Frau hat eine Bäckerei in Bremen-Findorff überfallen. (DPA)

Eine unbekannte Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren hat am Donnerstagnachmittag eine Bäckerei in Bremen-Findorff überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat die Täterin das Geschäft an der Hemmstraße, Ecke Northeimer Straße, gegen 15.30 Uhr und bedrohte die Angestellte mit einem Messer.

Nachdem sie Bargeld erbeutet hatte, flüchtete sie zu Fuß in Richtung Utbremer Ring. Laut Zeugenberichten trug die Täterin, etwa 1,70 Meter groß, einen grauen Kapuzenpullover, eine braune Pilotenbrille und eine schwarze Bauchtasche. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0421) 362 3888.