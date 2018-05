Bremen-Nord

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Überfall auf Bäckerei in Burglesum: Täter nach anderer Tat geschnappt

Jenny Häusler

Der am Mittwoch geschnappte Täter eines Getränkemarktüberfalls gestand bei seiner Vernehmung noch zwei weitere Taten - eine davon in Bremen-Burglesum. Die Ermittlungen dauern an.