Die Polizei fahndet nach den Tätern, die am Montagabend einen Discounter in Oslebshausen überfallen haben. (Carsten Rehder/dpa)

Zwei Männer haben am Montagabend einen Discounter an der Straße „Am Oslebshauser Bahnhof“ überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten sie das Geschäft gegen 20.50 Uhr. An der Kasse gaben sie vor, etwas bezahlen zu wollen. Als die 41-jährige Angestellte die Kasse öffnete, um das Geld anzunehmen, schlug ihr ein Täter ins Gesicht und entwendete Bargeld aus der Kasse. Beide Täter flüchteten dann in Richtung Wohlers Eichen/Oslebshauser Heerstraße.

Die Täter sollen beide etwa 1,80 Meter groß sein. Einer der beiden Männer soll kurze dunkle, leicht lockige Haare gehabt und eine schwarze Bomberjacke getragen haben. Der andere hatte ebenfalls dunkle Haare und trug dunkle Kleidung.

Während des Überfalls sollen sich weitere Kunden im Kassenbereich aufgehalten haben. Die Polizei bittet diese und eventuelle weitere Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 04 21/3 62 38 88 zu melden.