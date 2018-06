Bremen

Überfall auf Telefonshop im Weserpark

Er fesselte einen Mitarbeiter und erbeutete mehr als 50 Smartphones: Am Montagabend hat es einen Überfall in einem Telefonshop in Bremen-Osterholz gegeben.