Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls in Gröpelingen. (dpa)

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Seewenjestraße in Gröpelingen überfallen und beraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, bedrohte ein unbekannter, zwischen 20 und 30 Jahre alter Mann mit türkischem Akzent den 24-Jährigen mit einem Pfefferspray und einem Messer. Als dieser den Angreifer wegschubste und zu flüchten versuchte, sprühte ihm der Täter Pfefferspray ins Gesicht und floh mit dessen Tasche. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Täter hat laut Polizei schwarze Haare und trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und war mit einem dunklen Rollkragenpullover und einer dunkelblauen Wellenstein-Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls und weisen darauf hin, dass sich der Täter vor dem Überfall vermutlich zusammen mit einer Frau und einem Kind vor dem Supermarkt an der Seewenjestraße aufhielt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 zu melden. (rab)