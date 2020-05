In Huchting wurden zwei 18-Jährige verprügelt. (Christian Kosak)

Am Dienstag griffen vier Jugendliche auf einem Parkplatz im Bremer Stadtteil Huchting zwei 18-Jährige an. Dabei setzten sie unter anderem einen Schlagring ein. Nach Polizeiangaben saßen die beiden 18-Jährigen am Abend auf einer Bank an der Straße „Alter Dorfweg“, als sie von den vier Jugendlichen mit Ästen beworfen wurden.

Die beiden jungen Männer liefen daraufhin zu ihrem Auto auf den angrenzenden Parkplatz. Die vier Jugendlichen folgten ihnen und schubsten einen der jungen Bremer zu Boden und schlugen dort auf ihn ein. Dabei soll auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein, so die Polizei. Der zweite 18-Jährige wollte zur Hilfe eilen, wurde jedoch von den anderen Jugendlichen festgehalten.

Die vier Angreifer liefen anschließend in Richtung der Straßenbahnhaltestellen. Die beiden 18 Jahre alten Freunde blieben verletzt zurück. Einer der beiden erlitt Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Tatverdächtigen sollen etwa 15 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Sie trugen zum Tatzeitpunkt gegen 21.30 Uhr weiße Oberbekleidung. Zeugen, die im Bereich des Einkaufszentrums oder der näheren Umgebung etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0421) 362 3888 zu melden.