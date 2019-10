Ein Mann mit Clownsmaske überfiel einen Supermarkt in Bremen (Symbolbild). (Paul Zinken)

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter einen Supermarkt in Bremen-Obervieland überfallen, das teilte die Polizei mit. Er trug dabei eine Clownsmaske. Als der Mann am frühen Morgen die Filiale an der Kattenturmer Heerstraße betrat, zwang er eine 50-jährige Mitarbeiterin mit vorgehaltener Waffe, ihm Bargeld auszuhändigen.

Als die Kassiererin dem nicht nachkommen wollte, floh der Mann ohne Beute in eine unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos. Die Beamten bitten nun um Mithilfe: Der Räuber wurde als etwa 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas, einem schwarzen Kapuzenshirt sowie schwarzen Softshellhandschuhen bekleidet. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Clownsmaske in Halloweenoptik und führte eine schwarze Schusswaffe mit sich. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen.