Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Überfall am Montagabend in Gröpelingen. (DPA)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montagabend einen 21-Jährigen und dessen 25 Jahre alten Bruder im Bremer Stadtteil Walle überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, klopften die Täter ersten Erkenntnissen zufolge gegen 20.40 Uhr an der Tür zur Wohnung des 21-Jährigen in einem Mehrparteienhaus an der Hemmingstedter Schanze im Ortsteil Osterfeuerberg. Als dieser öffnete, bedrohten die Täter den Bremer und dessen Bruder mit einer Gaswaffe und forderten die Herausgabe sämtlicher Wertsachen.

Zwischen Tätern und Opfern kam es dann zu einer „Auseinandersetzung“, so die Polizei weiter. Dabei wurden der 21-Jährige und sein Bruder leicht verletzt. Die Täter flüchteten ohne Beute, die Gaswaffe ließen sie zurück, sie wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die beiden Täter sollen etwa 25 Jahre und 1,70 Meter sein. Einer wurde mit fülliger Statur und lockigem, seitlich kurz rasiertem Haar beschrieben. Der andere soll hellbraunes, schütteres Haar gehabt haben.

Die Polizei Bremen fragt, wer am Montag gegen 20.40 Uhr in der Hemmingstedter Schanze verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421-362-3888 zu melden.